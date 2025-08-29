menu hamburguer
Lance! Biz

Globo deve renovar transmissão do vôlei nacional; entenda

Emissora fez proposta de quatro anos por novo acordo com a CBV

Osasco conquistou sexto título da Superliga
imagem cameraVôlei nacional já é tradicionalmente exibido pela Globo
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
15:22
A Globo deve prolongar a parceria com o vôlei nacional. Isso porque a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) deverá renovar o contrato com a emissora carioca por mais quatro anos. O último acordo para transmissão dos principais campeonatos do país se encerrou no final do último ano. O Poder 360 publicou primeiramente.

A CBV, de acordo com a publicação, debateu com os clubes as propostas recebidas. Habitualmente, tanto as competições de quadra, como as Superligas Masculina e Feminina, quanto os Circuitos Brasileiros de Vôlei de Praia são transmitidos pelo Sportv 2.

Na praia, a próxima etapa é em João Pessoa (PB), no mês que vem. As Superligas Masculina e Feminina devem ter início em dois meses. A temporada atual é de seleções.

Seleções

A Seleção Masculina ficou em terceiro lugar na última Liga das Nações, encerrada no início desse mês. Já a Feminina disputa o Campeonato Mundial e, neste domingo, encara a República Dominicana.

Datas e horário do Mundial de vôlei feminino

Sexta-feira (29)
- Países Baixos x Sérvia - às 7h (de Brasília)
- Japão x Tailândia - às 10h30 (de Brasília)

Sábado (30)
- Itália x Alemanha - às 7h (de Brasília)
- Polônia x Bélgica - às 10h30 (de Brasília)

Domingo (31)
- China x França - às 7h (de Brasília)
- Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1)
- Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)
- Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)

Destaques do Brasil no Mundial

Assim como na Liga das Nações, as brasileiras estão entre os destaques do Mundial de vôlei. A central Júlia Kudiess é a terceira no ranking de bloqueadoras, com 12 pontos nesse fundamento até o momento. Na VNL, a brasiliense igualou a marca histórica de Carol, ex-jogadora da Seleção, com 58 pontos de bloqueio ao longo do campeonato.

Globo deve renovar transmissão do vôlei nacional; entenda (Foto: Divulgação/ CBV)
