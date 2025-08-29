Globo deve renovar transmissão do vôlei nacional; entenda

A Globo deve prolongar a parceria com o vôlei nacional. Isso porque a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) deverá renovar o contrato com a emissora carioca por mais quatro anos. O último acordo para transmissão dos principais campeonatos do país se encerrou no final do último ano. O Poder 360 publicou primeiramente.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A CBV, de acordo com a publicação, debateu com os clubes as propostas recebidas. Habitualmente, tanto as competições de quadra, como as Superligas Masculina e Feminina, quanto os Circuitos Brasileiros de Vôlei de Praia são transmitidos pelo Sportv 2.

Na praia, a próxima etapa é em João Pessoa (PB), no mês que vem. As Superligas Masculina e Feminina devem ter início em dois meses. A temporada atual é de seleções.

continua após a publicidade

Seleções

A Seleção Masculina ficou em terceiro lugar na última Liga das Nações, encerrada no início desse mês. Já a Feminina disputa o Campeonato Mundial e, neste domingo, encara a República Dominicana.

Datas e horário do Mundial de vôlei feminino

Sexta-feira (29)

- Países Baixos x Sérvia - às 7h (de Brasília)

- Japão x Tailândia - às 10h30 (de Brasília)

Sábado (30)

- Itália x Alemanha - às 7h (de Brasília)

- Polônia x Bélgica - às 10h30 (de Brasília)



Domingo (31)

- China x França - às 7h (de Brasília)

- Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)



Segunda-feira (1)

- Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)

- Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)

continua após a publicidade

Destaques do Brasil no Mundial

Assim como na Liga das Nações, as brasileiras estão entre os destaques do Mundial de vôlei. A central Júlia Kudiess é a terceira no ranking de bloqueadoras, com 12 pontos nesse fundamento até o momento. Na VNL, a brasiliense igualou a marca histórica de Carol, ex-jogadora da Seleção, com 58 pontos de bloqueio ao longo do campeonato.