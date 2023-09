Um novo capítulo da Seleção Brasileira: a era Diniz

Diniz gosta muito de futebol, mas é apaixonado por gente.



Começa hoje, às 21h45, a era Diniz à frente do comando da Seleção Brasileira.



Começarão também a frieza e obviedade dos números, estatísticas, análises e perguntas.



Quantas vitórias terá? Conseguirá implantar seu modelo de jogo? Quanto tempo irá durar à frente da seleção? Será promovido de interino a efetivo? Levará a seleção à Copa?



Porém, para entender mais sobre a gestão de Fernando Diniz à frente da camisa amarela mais famosa do mundo, será preciso ir além do óbvio.



O diferencial está na parte tática? Acredite, ela é importante demais.



Mas é um jogo posicional ou funcional?



Apesar de ambos os estilos guardarem estreita relação com a posse de bola, a manuseiam de forma muito distinta. O primeiro respeita os espaços para, a partir da ordem, alimentar a espontaneidade. O segundo, diferentemente, faz a gestão do tempo antes do espaço, aproximando jogadores sem nenhuma questão de simetria entre as posições.



Diniz é adepto ao sistema funcional de construção do seu jogo, partindo desde o primeiro terço do campo.