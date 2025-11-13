Uefa projeta impacto socioeconômico bilionário com a Euro 2028

Um relatório independente encomendado pela Uefa estima que a Euro 2028 deve gerar cerca de £ 3,6 bilhões em benefícios socioeconômicos para os países anfitriões. A próxima edição da principal competição europeia de seleções vai acontecer no Reino Unido e na Irlanda.

O valor, na conversão atual, equivale a R$ 25 bilhões, e deverá ter ser obtido pelos países de forma conjunta, do ano da competição até 2031. O cálculo abrange desde a criação de empregos e o estímulo à economia regional até os gastos diretos de visitantes internacionais durante o torneio.

Segundo o comunicado oficial, empresas locais, fornecedores e comunidades nas cidades-sede serão diretamente beneficiados. Mas programas de treinamento e voluntariado também deverão ampliar oportunidades de capacitação e acesso dos locais ao mercado de trabalho. A Uefa entende que sediar um torneio de grande porte ajudará a promover o Reino Unido e a Irlanda como destinos para outros grandes eventos globais.

Para viabilizar a competição, os governos do Reino Unido, Escócia, País de Gales e Irlanda destinarão até £ 740 milhões (R$ 5,1 bilhões). Parte desse montante - £ 45 milhões (R$ 313,6 milhões) - será aplicada em um fundo de impacto social voltado a estender os benefícios às comunidades antes, durante e após a competição, garantem os organizadores

Uefa divulga calendário da Eurocopa 2028; confira

A Uefa divulgou, na última quarta-feira (12), o calendário da Eurocopa 2028 com 51 jogos a serem disputados em quatro países diferentes. A competição será disputada na Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda, entre os dias 9 de junho e 9 de julho.

A Inglaterra será o país com o maior número de estádios na Euro. Entre eles, o St. James' Park, em Newcastle, Etihad Stadium, em Manchester, Everton Stadium, em Liverpool, Villa Park, em Birmingham, Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e Wembley, que será palco da final.

O jogo de abertura da Eurocopa 2028 será realizada no National Stadium, em Cardiff, em partida do Grupo A. Além disso, o estádio recebe outros cinco jogos; na Dublin Arena, capital da Irlanda, serão sete confrontos. O Hampden Park, na capital escocesa, Glasgow, terá seis partidas.