Luta de boxe ajuda a ampliar fortuna de Whindersson Nunes; saiba valores

O humorista Whindersson Nunes revelou, em postagem nas redes sociais, que recebeu um valor milionário para lutar contra o indiano Neeraj Goyat no evento transmitido pela Netflix, na sexta-feira (15).

Apesar da derrota, o brasileiro teria embolsado US$ 500 mil, cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual.

Este valor se soma aos milhões que Whindersson tem acumulado nos últimos anos. Segundo a "Forbes", só em 2023 ele faturou R$ 18 milhões. Em 2021, a mesma publicação estimou sua fortuna em cerca de R$ 300 milhões.

Whindersson Nunes (Foto: Reprodução/Instagram)

Talvez o segredo de Nunes tenha sido se aventurar em diversas áreas. Atualmente, ele ocupa o posto de terceiro maior criador de conteúdo do Brasil, faz sucesso no stand-up, atua e até se arrisca na área musical.

Seus números nas redes impressionam. No YouTube, o canal de Whindersson tem 44,7 milhões de inscritos. No Instagram, ele possui quase 59 milhões de seguidores. O humorista chegou a declarar, em uma entrevista ao podcast PrimoCast, que fatura R$ 20 milhões de publicidade só com seu perfil no Instagram.

Assim, premiações e bolsas das lutas disputadas nos últimos anos ajudam a aumentar o império do piauiense de 29 anos. Na luta contra o Popó em 2022, por exemplo, Whindersson recebeu cerca de R$ 6 milhões.

- Ouvi muitos empresários dizendo que uma empresa vale mais quanto mais vertentes ela tiver. Então, comecei a procurar entender mais, analisei minhas empresas e hoje venho fazendo isso. Acredito que muitos têm dinheiro, fama e sucesso por um tempo, mas durabilidade só tem quem apresenta resultados. Por isso venho sempre tentando inovar nos meus conteúdos e fazer diferente para me destacar - disse o influenciador em uma entrevista à Forbes.