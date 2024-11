Jake Paul venceu Mike Tyson em luta de boxe (Foto: Al Bello/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 13:12 • Texas (EUA)

A vitória de Jake Paul sobre Mike Tyson por decisão unânime dos juízes, na madrugada deste sábado (16), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA), causou prejuízo ao rapper canadense Drake. Ele revelou em seu Instagram que havia apostado suas fichas no veterano Tyson e que isso lhe custou US$ 355 mil (mais de R$ 2 milhões).

Jake Paul venceu Mike Tyson em luta de boxe (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

'A Maldição de Drake'

Na mesma publicação, Drake revela que apostou US$ 450 mil dólares, o equivalente a quase R$ 3 milhões, em Jon Jones, que enfrentará Stipe Miocic neste sábado (16) no UFC 309. A luta está marcada para começar às 20h (de Brasília) no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Drake, inclusive, tem fama de pé-frio por errar a maioria de seus palpites. Fala-se, inclusive, na "Maldição de Drake" por causa do seu suposto histórico ruim com apostas e derrotas de times e atletas que contavam com o apoio do músico canadense.

Rapper Drake tem fama de 'pé-frio' nas apostas esportivas (Foto: Chris Delmas/AFP)

Mike Tyson x Jake Paul

O influenciador Jake Paul venceu Mike Tyson por decisão unânime dos juízes (80 a 72, 79 a 73 e 79 a 73) em uma luta marcada por reviravoltas e respeito mútuo. O influenciador começou cauteloso, mas equilibrou o combate ao defender e contra-atacar no primeiro round. Com Tyson buscando a curta distância e mostrando mobilidade surpreendente para seus 58 anos, Paul conseguiu desnortear a lenda do boxe a partir do terceiro round, quando encaixou um cruzado decisivo. Nos rounds seguintes, Jake dominou com maior volume de golpes, enquanto "Iron Mike" ficou na defensiva, demonstrando cansaço. No último assalto, Paul tentou o nocaute, mas Tyson resistiu, mostrando o motivo de ser um dos maiores boxeadores da história.

