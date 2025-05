Tudo em jogo na última rodada: quanto fatura o campeão do Campeonato Italiano?

Faltando apenas uma rodada para o término do Campeonato Italiano, o campeão ainda não foi definido. Napoli, primeiro colocado com 79 pontos, e Inter de Milão, na segunda posição com 78 pontos, jogarão nesta sexta-feira (23) para decidir quem levantará a taça. Enquanto o Napoli enfrenta o Cagliari, a Inter de Milão encara o Como 1907. Mas, afinal, quanto fatura a equipe campeã? O Lance!Biz mostra os valores!

A premiação do Campeonato Italiano é distribuída em porcentagens. No total, 750 milhões de euros são divididos igualmente entre os 20 clubes da liga, isto é, cada equipe fatura 37,5 milhões de euros apenas pela participação.

Equipe do Napoli comemora gol marcado contra a Inter de Milão pelo Campeonato Italiano (Foto Gabriel Bouys / AFP)

No entanto, 225 milhões de euros adicionais são repartidos para os clubes de acordo com a posição final. O valor dado ao primeiro colocado equivale a 32,6 milhões de euros. Com isso, somando as duas quantias, o campeão deve faturar 70,1 milhões de euros (R$ 451 milhões) com o campeonato.

Premiação por posição

1º – 32,6 milhões de euros

2º – 27 milhões de euros

3º – 23 milhões de euros

4º – 19,7 milhões de euros

5º – 17,4 milhões de euros

6º – 15,2 milhões de euros

7º – 13 milhões de euros

8º – 11,25 milhões de euros

9º – 10,1 milhões de euros

10º – 9 milhões de euros

11º – 7,9 milhões de euros

12º – 6,75 milhões de euros

13º – 6,2 milhões de euros

14º – 5,6 milhões de euros

15º – 5 milhões de euros

16º – 4,5 milhões de euros

17º – 4 milhões de euros

18º – 3,4 milhões de euros

19º – 2,25 milhões de euros

20º – 1,12 milhões de euros

O que está em jogo na última rodada?

Em casa, o Napoli enfrenta o Cagliari. Enquanto isso, a Inter encara o Como 1907 como visitante. Ambos jogos são no mesmo horário: 15h45 (de Brasília).

O Napoli depende apenas de si para erguer a taça do Campeonato Italiano. Uma simples vitória garante o título para a Azzuri. Em caso de empate ou derrota, o clube vai depender de um tropeço da Inter de Milão para ser campeão.

Inter de Milão e Napoli em campo pelo Campeonato Italiano (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

A Inter, por outro lado, tem uma missão mais difícil na última rodada. A equipe precisa vencer e torcer para que o Napoli não ganhe seu jogo para ser campeão do campeonato.

Se, ao final da última rodada, Napoli e Inter de Milão terminarem empatadas em pontos, terá um jogo extra para decidir o campeão, de acordo com o regulamento da Série A, pois os clubes tiveram o mesmo desempenho nos confrontos diretos. Nas duas rodadas em que se enfrentaram, os jogos terminaram em 1 a 1.