NFL no Natal: defesa domina e Chiefs vencem Steelers

O Kansas City Chiefs venceu o Pittsburgh Steelers por 29 a 10, nesta quarta-feira (25), no Acrisure Stadium, em Pittsburgh (EUA), pela semana 17 da NFL. A defesa dos atuais bicampeões da liga fizeram grande partida e anularam as jogadas ofensivas do time da casa. Mesmo sem passar dos 30 pontos pela primeira vez na temporada, o ataque liderado por Patrick Mahomes conseguiu uma boa atuação, com o quarterback passando das 300 jardas e três touchdowns.

Com o resultado, o Pittsburgh Steelers fica com 10-6 de campanha e se complica na AFC Norte, já que pode perder a liderança da divisão para o Baltimore Ravens, que joga contra o Houston Texans, nesta quarta-feira (25), às 18h30 (de Brasília), no NRG Stadium. Já o Kansas City Chiefs estão com 15 vitórias e uma derrota, e estão garantidos como cabeça de chave da Conferência Americana (AFC) nos playoffs.

🏈 COMO FOI O JOGO?

Os Chiefs começaram com tudo e anotaram dois touchdowns no primeiro quarto, abrindo 13 a 0 no placar, já que o kicker Harrison Butker errou um dos pontos extras. A defesa ainda conseguiu interceptar Russell Wilson, que não teve vida fácil na partida, ao ser sackado cinco vezes. Os Steelers reagiram no segundo quarto e marcaram um touchdown com o próprio Wilson, que correu para marcar os primeiros sete pontos da equipe da casa.

Na volta do intervalo, os Steelers começaram diminuindo mais o placar, com um field goal, 13 a 10. Os Chiefs responderam com outro FG e voltaram a ter seis pontos de vantagem. No último quarto, o time de Kansas City decidiu de vez o jogo. Com mais dois touchdowns e um fumble forçado pela defesa, a equipe de Patrick Mahomes abriu 29 a 10 e venceram o jogo com grande partida da defesa, que conseguiram dois turnovers.

Patrick Mahomes passou para 320 jardas e teve três touchdowns (Foto: Joe Sargent/AFP)

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Na semana 18 e última da temporada regular da NFL, o Pittsburgh Steelers encara o Cincinatti Bengals, Acrisure Stadium, no dia 5 de janeiro. Já o Kansas City Chiefs vão visitar o Denver Broncos, também no dia 5 de janeiro, no Empower Field at Mile High.