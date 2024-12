NFL no Natal: Ravens atropelam Texans e assumem a liderança da AFC Norte

O Baltimore Ravens venceu o Houston Texans por 31 a 2, nesta quarta-feira (25), no NRG Stadium, em Houston (EUA), pela semana 17 da NFL. O ataque do time visitante teve noite brilhante e, com Lamar Jackson e Derrick Henry, os Ravens atropelaram os mandantes, que só marcaram dois pontos por conta da defesa, já que o ataque teve partida péssima.

Com o resultado, o Baltimore Ravens soma 11 vitórias e cinco derrotas e assumiu a liderança da AFC Norte, já que o Pittsburgh Steelers foram derrotados para o Kansas City Chiefs por 29 a 10, em partida realizada na tarde de quarta-feira (25). No outro lado, mesmo com a derrota, o Houston Texans já conquistou a AFC Sul. Ambos os times já estão nos playoffs.

🏈 COMO FOI O JOGO?

Os Ravens começaram bem e logo na primeira campanha já conseguiram um touchdown, com Derrick Henry. Minutos depois, ampliou com um field goal, deixando o placar 10 a 0. A partida se complicou no segundo quarto, quando a defesa dos Texans forçaram um safety e marcaram dois pontos.

Com a bola novamente, Houston ficou perto do touchdown, mas foram barrados pela defesa. No ataque dos Ravens, Lamar Jackson aproveitou a velocidade que tem e marcou um lindo touchdown. O jogo foi para o intervalo 17 a 2.

Lamar Jackson teve 255 jardas, com três touchdowns (Foto:Tim Warner/AFP)

No terceiro quarto, Lamar Jackson e Derrick Henry continuaram no mesmo ritmo e os Ravens marcaram mais dois touchdowns, deixando a partida 31 a 2. Com o jogo definido, Baltimore e Houston colocaram os reservas e não tiveram pontos no último quarto. Final de jogo, 31 a 2 para o Baltimore Ravens.

✅ O QUE VEM POR AÍ NA NFL?

Na semana 18 e última da temporada regular da NFL, o Houston Texans encara o Tennessee Titans, no NRG Stadium, no dia 5 de janeiro. Já o Baltimore Ravens vão receber o Cleveland Browns, também no dia 5 de janeiro, no M&T Bank Stadium.