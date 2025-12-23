Tênis de mesa mostra crescimento e eventos da WTT avançam nos EUA; entenda
Em expansão, modalidade tem tem Hugo Calderano e Bruna Takahashi como destaques
Um esporte em expansão é o tênis de mesa. A World Table Tennis (WTT) e a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) fecharam um novo acordo de transmissão da modalidade nos Estados Unidos. A FanDuel TV vai exibir de forma gratuita um pacote de competições ao longo do ano que vem. A parceria amplia a presença da modalidade no mercado norte-americano por diferentes meios.
O contrato prevê a exibição dos principais eventos do calendário da WTT, como Grand Smash, Champions, Star Contender e o Finals. Sem contar torneios da ITTF, como o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, a Copa do Mundo Individual e a Copa do Mundo por equipes mistas.
A distribuição ocorrerá pelo FanDuel TV Extra, disponível em plataformas como Roku Channel, Prime Video, Samsung TV Plus, Pluto TV, Tubi e Plex. O serviço OTT FanDuel TV+ também está incluído. A ideia é ampliar o alcance sem gerar custo direto ao consumidor.
Hugo Calderano lança clube no Rio com equipamentos de ponta
A maior parte da temporada do tênis de mesa mundial se concentra na Ásia e Europa, longe do Brasil. Além disso, os centros de treinamento de maior qualidade estão nessas regiões. Foi pensando nisso que o mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fundou o Calderano TM, clube de tênis de mesa em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.
O espaço, apresentado à imprensa nesta segunda-feira (17), reúne alta tecnologia para o treinamento e prática do tênis de mesa. O local com cerca de 180 m² foi projetado pensando nas vindas de Hugo Calderano ao Rio, sua cidade natal. Possui três mesas recentes e aprimoradas, além de piso vinílico específico para a prática do esporte. E, claro, muitas raquetes e bolinhas.
