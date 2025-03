Nesta terça-feira (25), Brasil e Argentina se enfrentam, em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires. Os patrocinadores de ambas as seleções aproveitaram a oportunidade para promover ativações comerciais e criar ações voltadas para o duelo.



O Brasil disputa o primeiro Superclássico das Américas após a renovação de contrato com a Nike. O novo vínculo, válido a partir de 2026 e com duração até 2038, será o maior da história do futebol de seleções com valores que podem chegar até R$ 1 bilhão por ano. A extensão contratual é uma resposta aos rumores de mudança para Puma ou Adidas.

A CIMED, terceira maior farmacêutica em território brasileiro, é figura recorrente em ações relacionadas à Seleção Canarinho, e teve o contrato renovado em 2024 por R$100 milhões. Nos dias de jogos, a empresa entrega o prêmio de jogador com mais “Paixão pela Amarelinha" em campo e divulga a escalação para o duelo. Na partida contra a Colômbia, na última quinta-feira (20), Vinícius Júnior, que marcou o gol da vitória, foi o vencedor do prêmio.

- As seleções nacionais são vitrine para o mundo todo, o que é um fator de muita atratividade para as marcas. Falando de Brasil e Argentina, é uma disputa que gera interesse em todo fã de esporte. Por isso, traz oportunidades para todas as empresas que buscam se aproximar dos fãs, investir em ações comerciais e conversar com diferentes tipos de público - destaca Bruno Brum, CMO da agência End to End.

Outra marca que estará presente no jogo da Seleção Brasileira é a BETesporte, companhia de apostas que tem o ex-atleta Zico como embaixador. A empresa de betting fechou um acordo para ter exibição de sua logo em todos os jogos do Brasil válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e fez a estreia desse ativo na partida contra a Colômbia.

Pelo lado dos hermanos, a compra de ingressos para o duelo possui parceria com a American Express, empresa de serviços financeiros que oferece cartões de crédito, serviços de viagem, seguros, fundos mútuos e aconselhamento financeiro. A venda para o jogo foi aberta no dia 18 de março, inicialmente exclusiva para clientes da empresa.



No entanto, o alto preço foi criticado por torcedores nas redes sociais, principalmente pela ausência de Lionel Messi e Neymar. As entradas mais baratas custam 90 mil pesos argentinos (R$478) e as mais caras saem por 480 mil pesos argentinos (R$2.550).

Outra parceira da Seleção Argentina, a CoinPoker, plataforma número 1 de poker online com criptomoedas, realiza a campanha “All-In para a Argentina”, que acompanha os jogos da seleção nesta Data-FIFA. A série conta com 20 torneios e mais de US$5.000 em prêmios, além de duas camisas autografadas por Messi e 10 ingressos para o jogo diante do Brasil. Cada campeonato leva o nome de um momento especial da Albiceleste em partidas que a equipe enfrentou o Brasil e Uruguai.

Uma partida entre Brasil e Argentina impacta centenas de milhões de torcedores em todo o mundo. Trata-se de um confronto que possui grande rivalidade histórica e uma ampla tradição dentro das quatro linhas. É uma excelente oportunidade para as marcas ganharem ainda mais projeção dentro do universo esportivo e comunicarem com os fãs de ambos os países Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports