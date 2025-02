Quanto vale Neymar? Veja evolução do valor de mercado do craque De volta ao Santos, atacante busca recuperar a forma e se valorizar no mercado

Neymar está de volta ao Santos e busca recuperar forma (Foto: Marcello Zambrana/AGIF) Neymar está de volta ao Santos e busca recuperar forma (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)