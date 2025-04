Tarifaço de Trump: entenda impacto das tarifas para o setor esportivo

As tarifas anunciadas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vêm causando abalos em vários setores da economia — e o esporte não ficou de fora. O pacote inclui altas taxas para a importação de determinados produtos da China e da União Europeia, além de tarifas sobre bens de mais de 180 países.

A resposta foi imediata: Canadá, China e União Europeia anunciaram medidas retaliatórias, muitas delas impactando diretamente artigos esportivos. Apesar da leve recuperação dos mercados após um recuo parcial de Trump, o setor esportivo vive um cenário de incerteza.

Os principais impactos das tarifas no esporte 🏟️👟📉

🔹 Construção e reforma de estádios:

A tarifa de 25% sobre aço e alumínio pode inflacionar os custos de novos projetos, como a arena do Oklahoma City Thunder e o estádio dos Athletics em Las Vegas, por exemplo. Projetos públicos podem ser adiados ou até cancelados.

🔹 Equipamentos e vestuário esportivo mais caros:

Com grandes marcas como Nike e Adidas produzindo principalmente na Ásia, os preços de produtos como chuteiras, camisas e equipamentos devem subir. As ações das duas marcas já despencaram, com perdas bilionárias.

🔹 Patrocínios em xeque:

Setores como o automotivo e de tecnologia — grandes patrocinadores esportivos — estão entre os mais afetados. Empresas como Audi já pausaram exportações para os EUA, o que pode comprometer ativações de patrocínio no mercado americano.

🔹 Grandes eventos sob risco:

Com os EUA se preparando para sediar eventos como a Copa do Mundo de 2026 e os Jogos Olímpicos de 2028, há dúvidas sobre como marcas estrangeiras vão reagir diante de um ambiente hostil. As tensões com Canadá e México, coanfitriões da Copa, também levantam preocupações logísticas e políticas.

