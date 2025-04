Quanto vale Arias? Veja evolução do valor de destaque do Fluminense

Em grande fase com a camisa do Fluminense, Jhon Arias se consolidou como um dos jogadores mais valiosos do futebol sul-americano. Aos 27 anos, o meia colombiano está avaliado em 16 milhões de euros — o equivalente a cerca de R$ 106 milhões na cotação atual —, segundo o site Transfermarkt.



A cifra impressiona não só pelo valor absoluto, mas também pela curva de valorização desde sua chegada ao Tricolor, em agosto de 2021. Na ocasião, o Flu desembolsou apenas US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões na época) para contratá-lo junto ao Santa Fe, da Colômbia. Naquele momento, seu valor de mercado era de apenas 1 milhão de euros.

📈 Valorização meteórica

A evolução no Transfermarkt comprova a ascensão meteórica do colombiano:

Final de 2021: € 1 milhão

Final de 2022: € 7 milhões

Final de 2023: € 10 milhões

Atual (abril de 2025): € 16 milhões

Entre o fim de 2021 e o momento atual, Arias viu seu valor multiplicar por 16 vezes, uma valorização de impressionantes 1.500% em menos de quatro anos. Somente de 2023 para 2024, o salto foi de 60%.

🏆 Desempenho, títulos e Seleção puxam a curva para cima

Vários fatores explicam esse crescimento:

Desempenho técnico e regularidade no Fluminense, com gols, assistências e protagonismo em jogos decisivos Conquistas históricas, como a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024 Convocações para a seleção colombiana, inclusive com boas atuações em Eliminatórias e amistosos Reconhecimento individual, com prêmios e destaque em rankings de melhores jogadores da América Renovação contratual até 2028, que valoriza ainda mais seu passe no mercado

