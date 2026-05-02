Quase um ano após ultrapassar o Palmeiras no ranking de seguidores, o Santos segue à frente do rival nas redes sociais e consolida sua força no ambiente digital. A virada ocorreu em junho de 2025 e, desde então, o clube da Vila Belmiro se mantém na terceira posição geral, atrás apenas de Flamengo e Corinthians, segundo dados do Ibope Repucom referentes a abril de 2026.

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No primeiro trimestre do ano, o Alvinegro Praiano registrou o terceiro maior crescimento nas redes sociais entre os 50 clubes brasileiros, com pouco mais de 800 mil novos seguidores entre janeiro e março de 2026.

Os três primeiros colocados — Flamengo, Corinthians e Santos — somaram juntos 2,7 milhões de novos seguidores, o equivalente a 60% das 4,6 milhões de inscrições no período.

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Impacto Neymar

Mesmo com o Palmeiras acumulando resultados expressivos em campo — como a disputa da final da Libertadores, a briga pelo título brasileiro até as rodadas finais e a conquista do Campeonato Paulista de 2026 —, o desempenho esportivo não foi suficiente para retomar a vantagem digital.

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O crescimento do Santos está diretamente ligado ao impacto de Neymar. O craque é um dos principais nomes do futebol mundial e foi eleito o sexto atleta mais comercializável do planeta em 2025 pela SportsPro.

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Neymar durante San Lorenzo x Santos pela Sul-Americana (Foto: Juan Manuel Baez/DiaEsportivo/Folhapress)

Rede social em destaque

O principal avanço santista ocorreu no Facebook, onde o clube registrou 100 mil novos inscritos no período recente e liderou o crescimento na plataforma em 2026, com 400 mil novas adesões no primeiro trimestre.

No Instagram, o clube também teve bom desempenho, com 71 mil novos seguidores apenas no mês de março.

Com presença crescente nas principais redes, o Santos fortalece sua marca dentro e fora do Brasil, movimento que impacta diretamente a atração de patrocinadores e a valorização de seus ativos comerciais.

— Os números refletem uma estratégia consistente de posicionamento digital, aliada à conexão emocional que o Santos tem com o torcedor. Uma estratégia bem alinhada com o torcedor potencializa esse alcance somado a construção diária de conteúdo relevante e a expansão internacional da marca. Estar à frente em um cenário tão competitivo reforça o valor do clube para o mercado e para os nossos parceiros — analisa Caio Lacerda, executivo de marketing e negócios do Santos.

Próxima clássico entre Santos e Palmeiras

O clássico entre Santos e Palmeiras acontece neste sábado, às 18h30, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão 2026.

O Santos não contará com Neymar, que foi preservado pela comissão técnica. Pelo lado do Palmeiras, o atacante Paulinho, ausente desde o Mundial de Clubes do ano passado, foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira.

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