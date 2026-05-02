O Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, anunciou nesta sexta-feira (1º) uma nova parceria com a empresa brasileira AVA CR7, especializada em processos de recuperação física. O acordo, que envolve a marca da qual o próprio jogador é sócio, será válido até o fim da temporada 2026/2027.

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Segundo o clube, a parceria reforça o compromisso com alto rendimento, inovação e suporte aos atletas por meio de soluções tecnológicas voltadas à maximização da performance. A iniciativa também busca estabelecer novos padrões em medicina regenerativa e aprimoramento esportivo.

— A mentalidade vencedora baseia-se numa cultura vencedora, ambição ilimitada e uma busca constante pela superação de limites. Para manter um desempenho de elite, a recuperação e a preparação são tão importantes quanto o que acontece em campo. Essa filosofia está alinhada com a AVACR7, tornando essa parceria um passo natural e estratégico para o clube. Estamos comprometidos em oferecer aos nossos jogadores parceiros e tecnologias que contribuam para ganhos precisos que elevem o nível de desempenho em todos os aspectos — declarou José Semedo, CEO do Al-Nassr FC.

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Entenda a relação da empresa brasileira com o craque português

A empresa foi fundada em 2004, inicialmente com o nome AVA Nutri. Em 2023, após a entrada de Cristiano Ronaldo no quadro societário, passou a se chamar AVA CR7. Desde então, ampliou sua atuação e hoje opera no Brasil e na Europa.

Além do crescimento no mercado, a empresa mantém um projeto social em Três Rios (RJ), que atende diariamente mais de 250 crianças com atividades esportivas, serviços de saúde e eventos familiares.

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➡️ Exclusivo: Entenda como Cristiano Ronaldo ajuda a desenvolver tecnologia no Brasil

Desde que se tornou sócio, Cristiano Ronaldo passou a atuar diretamente no desenvolvimento dos produtos. O atacante sugere melhorias, participa da criação de novos equipamentos e contribui com ideias para inovação. Entre os principais produtos estão o Cryo Sports e o AVA Boots, além de aparelhos desenvolvidos exclusivamente para o jogador, mantidos em sigilo a seu pedido.

A AVA CR7 também expandiu sua presença no futebol de seleções. A empresa já fornece equipamentos de recuperação para algumas seleções, como do Uruguai, do Paraguai, da Espanha e de Portugal, além de estar próxima de fechar acordo com a seleção argentina, de Lionel Messi.

No Brasil, ainda não há parceria formal com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas jogadores como Neymar, Casemiro e Bruno Guimarães utilizam os produtos da marca. Recém-operado de uma cirurgia na clavícula direita, Arrascaeta também aposta na tecnologia para acelerar a recuperação visando a Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo celebra primeiro gol do Al-Nassr contra o Al-Ahli pela Liga Saudita, em Riade. (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

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