Atitude de Deyverson em Fortaleza x Sport chama atenção: ‘Sempre apronta’
Atacante protagonizou nova cena inesperada em uma rodada do Brasileirão
O atacante Deyverson viralizou mais uma vez por conta de uma cena inusitada. Desta vez, o caso aconteceu durante a partida entre Fortaleza e Sport, no Estádio Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A atitude do jogador, que ganhou destaque nas redes sociais, aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 36 minutos, quando com o jogo paralisado, Deyverson recebeu um lançamento nas costas da defesa adversária, se livrou do goleiro Gabriel e conduziu a bola até o fundo do gol.
Após notar a interrupção, o atacante retornou a jogada até a cobrança de lateral, que era indicada pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Contudo, ao realizar a cobrança, o atacante jogou a bola para a linha de fundo e a posse voltou para o Sport.
A cena viralizou rapidamente nas redes sociais. Alguns torcedores levaram a ação na esportiva, e até, chegaram a brincar com o cenário. Porém, teve quem criticou o jogador pelo lance. Veja a repercussão abaixo:
