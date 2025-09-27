Atitude de Deyverson em Fortaleza x Sport chama atenção: ‘Sempre apronta’

O atacante Deyverson viralizou mais uma vez por conta de uma cena inusitada. Desta vez, o caso aconteceu durante a partida entre Fortaleza e Sport, no Estádio Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A atitude do jogador, que ganhou destaque nas redes sociais, aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 36 minutos, quando com o jogo paralisado, Deyverson recebeu um lançamento nas costas da defesa adversária, se livrou do goleiro Gabriel e conduziu a bola até o fundo do gol.

Após notar a interrupção, o atacante retornou a jogada até a cobrança de lateral, que era indicada pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Contudo, ao realizar a cobrança, o atacante jogou a bola para a linha de fundo e a posse voltou para o Sport.

continua após a publicidade

A cena viralizou rapidamente nas redes sociais. Alguns torcedores levaram a ação na esportiva, e até, chegaram a brincar com o cenário. Porém, teve quem criticou o jogador pelo lance. Veja a repercussão abaixo: