Atlético-MG pode atingir marcas históricas na final do Mineiro

O Atlético-MG, na decisão do Campeonato Mineiro de 2025, contra o América, poderá alcançar feitos marcantes no futebol brasileiro. O clube, que disputa a final do Estadual pelo 19º ano consecutivo (desde 2007), busca o segundo hexacampeonato mineiro e o 50º título estadual da sua história.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Nesta segunda-feira (24), a Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou as datas para os jogos decisivos, após o Carnaval. O primeiro duelo será dia 8 de março, às 16h30, no Mineirão, com mando do Atlético-MG, e a segunda partida, dia 15, no mesmo horário, na Arena Independência, com mando do Coelho.

Apesar de ter somado mais pontos que o adversário na primeira fase do Mineiro, o Atlético-MG não será mandante da segunda partida, porque o regulamento da competição determina que o time que se classificasse como o segundo colocado com melhor campanha seria considerado o quarto clube na classificação da etapa inicial. O Galo ficou atrás do Tombense no Grupo A.

continua após a publicidade

Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, após as duas partidas, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis, o que nunca ocorreu na história do Campeonato Mineiro, disputado desde 1915.

Atlético-MG busca 50º título mineiro

Se chegar ao 50º título mineiro, o Atlético-MG vai entrar no seleto clube dos times brasileiros que alcançaram a marca. Apenas três clubes têm 50 ou mais títulos estaduais: o ABC, campeão potiguar 57 vezes, Bahia, campeão baiano em 50 oportunidades, e o Paysandu, também com 50 títulos. O Rio Branco, do Acre, também tem 49 conquistas, mas está fora da briga pelo título este ano.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG e América disputam final do Mineiro pela oitava vez

Hexacampeão mineiro de 1978 a 1983, o Atlético-MG está próximo de repetir a sequência agora em 2025. Em Minas Gerais, apenas o decacampeonato do América, de 1916 a 1925, é maior. O Cruzeiro foi pentacampeão mineiro de 1965 a 1969, nos primeiros anos da Era Mineirão.

Veja os campeões estaduais com mais de 40 títulos:

ABC (RN), 57

Bahia (BA), 50

Paysandu (PA), 50

Rio Branco (AC), 49

Atlético (MG), 49

Fortaleza (CE), 46

Ceará (CE), 46

Internacional (RS), 45

Sport (PE), 44

Nacional (AM), 43

Grêmio (RS), 43

CSA (AL), 40