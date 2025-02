Atlético-MG continua no mercado após movimentar mais de R$ 100 milhões

O Atlético-MG, depois de movimentar mais de R$ 100 milhões e contratar sete jogadores nesta janela de transferência, continua a procura de reforços para a temporada 2025. O principal pedido do técnico Cuca é para a zaga, principalmente depois da saída de Bruno Fuchs para o Palmeiras. O colombiano Yerry Mina é o principal alvo do Galo, mas a negociação precisa ser fechada até sexta-feira (28), quando termina o prazo para transferências internacionais. Caso contrário, a contratação pode ficar para o meio do ano, quando termina o vínculo do zagueiro com o Cagliari, da Itália. O jovem Iván Román, de 18 anos, do Palestino, do Chile, também tem contratação encaminhada pelo clube para as categorias de base.

O Atlético-MG começou tímido na janela de transferência. Os primeiros reforços anunciados foram os volantes Gabriel Menino e Patrick, envolvidos na venda do atacante Paulinho para o Palmeiras. Depois, chegou o lateral-direito Natanael, que veio do Coritiba e logo se tornou titular da equipe de Cuca.

Cuello se firmou como titular do Atlético-MG assim que chegou ao clube (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O primeiro grande investimento foi no atacante Júnior Santos, campeão brasileiro e da Copa Libertadores com o Botafogo no ano passado. O jogador, no entanto, atuou em apenas quatro jogos e se contundiu em treino antes da semifinal do Mineiro, contra o Tombense. Não há previsão de retorno.

O atacante Cuello, contratado ao Athletico-PR, também se firmou na equipe tão logo chegou à Cidade do Galo. Por fim, vieram mais dois reforços do Palmeiras: o lateral-esquerdo Caio Paulista, que mostrou ser muito versátil, e o atacante Rony, autor de dois gols nos dois jogos em que foi titular.

Outra posição em que pode aparecer novo reforço é o meio-campo. Na semana passada, o clube perdeu o volante Otávio para o Fluminense – foi a 12.a. saída desde o fim da temporada passada. Comentou-se no interesse do Atlético-MG em William Arão, do Panathinaikos, da Grécia, e em Rodrigo Dourado, do Atlético San Luís, do México, mas as negociações não avançaram.

A janela de transferências internacionais se encerra na sexta-feira (28), mas o clube poderá buscar reforços no mercado brasileiro, já que um período de contratações será liberado entre 10 de março e 11 de abril. O CSO (Chief Sports Officer) Paulo Bracks, também contratado neste início da temporada, está tratando do assunto, com apoio do CIGA (Centro de Informações do Galo).