Como estão Álvaro Montoro e Barrera, do Botafogo, na Copa do Mundo Sub-20?

Com poucas opções para tentar algum fato novo no time, o Botafogo observa duas de suas joias na Copa do Mundo Sub-20: Álvaro Montoro, pela Argentina, e Jordan Barrera, com a Colômbia. Ambos se classificaram para a fase de mata-mata da competição, que está sendo disputada no Chile, e seguirão longe das atividades do Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo perde pilar do meio-campo para clássico com o Flamengo

Argentina e Colômbia estão nas oitavas de final da Copa e jogarão nesta quarta-feira (8). Montoro deve estar em campo no jogo contra a Nigéria, às 16h30, e Barrera contra a África do Sul, no mesmo horário.

Como estão os jogadores do Botafogo na Copa do Mundo Sub-20?

Destaque da equipe comandada por Davide Ancelotti, Álvaro Montoro foi titular nos três jogos da Argentina na primeira fase. O camisa dez foi fundamental na campanha de 100% de aproveitamento dos "hermanos", comandados por Diego Placente. O grupo tinha Cuba, Itália e Austrália.

continua após a publicidade

Já Jordan Barrera foi titular nos dois primeiros jogos, tendo contribuído com assistência no primeiro, após roubar bola no campo de ataque, na vitória por 1 a 0 sobre a Arábia Saudita. Ele não entrou em campo na última rodada, contra a Nigéria, no empate em 1 a 1 — a chave ainda tinha a Noruega, classificada na segunda colocação.

Jordan Barrera, do Botafogo, em ação pela Colômbia na Copa do Mundo Sub-20 (Foto: Raul Bravo/AFP)

Álvaro Montoro e Jordan Barrera podem se enfrentar na semifinal da Copa do Mundo Sub-20. A Argentina, caso passe da Nigéria, irá enfrentar Chile ou México nas quartas de final, enquanto a Colômbia, que terá a África do Sul pelo caminho, em caso de classificação, medirá forças com Ucrânia ou Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A semifinal está marcada para o dia 15 de outubro, data do clássico entre Botafogo e Flamengo, no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.