Sinner garante maior premiação da história após título do ATP Finals; veja

O bicampeonato do ATP Finals 2025 valeu muito mais do que o troféu para Jannik Sinner. Ao vencer o torneio de forma invicta neste domingo (16), o italiano garantiu a maior premiação individual já paga na história do tênis: um cheque de US$ 4,88 milhões (cerca de R$ 25,8 milhões).

O italiano Jannik Sinner comemora após vencer o espanhol Carlos Alcaraz na final de simples masculina do torneio de tênis ATP Finals, em Turim (Foto: Marco Bertorello / AFP)

O prêmio máximo foi conquistado após uma vitória incontestável sobre o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, na final por 2 sets a 0 (7-6, 7-5). O triunfo em Turim coroa a campanha perfeita do italiano, que terminou a competição com 5 vitórias e nenhuma derrota.

O montante recorde foi alcançado pela combinação da taxa de participação com os bônus acumulados por cada vitória na fase de grupos, na semifinal e o prêmio final por vencer o torneio sem derrotas.

O italiano Jannik Sinner é parabenizado pelo espanhol Carlos Alcaraz ao final da partida da final de simples masculina do torneio de tênis ATP Finals, em Turim (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Evolução no impacto financeiro

O aumento reflete a crescente força comercial do circuito, que reúne os seis melhores tenistas do ranking da ATP. Desde a mudança de Londres para Turim, em 2021, o valor total das premiações subiu, impulsionado pelo patrocínio da "Nitto", apoio do governo italiano e um investimento público de US$ 100 milhões (R$ 553 milhões) até 2030.

A trajetória confirma uma ascensão contínua: em 2009, quando o evento estreou na O2 Arena de Londres, a bolsa era inferior a US$ 10 milhões (R$ 55 milhões). Hoje, o torneio é um pilar de receita e exposição global para a ATP, atraindo público, marcas e transmissões em mais de 180 países.