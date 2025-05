Bilheteria recorde? Veja preços dos ingressos para Botafogo-PB x Flamengo

A expectativa é de casa cheia — e cofres cheios — no Estádio Castelão, em São Luís, nesta quinta-feira (1º). Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam às 20h pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em um confronto que movimentou o noticiário esportivo muito antes de a bola rolar.

O motivo? A venda de mando de campo por parte do Botafogo-PB. O clube paraibano aceitou uma proposta de cerca de R$ 6 milhões para disputar a partida no Maranhão, naquela que é considerada a maior negociação desse tipo já registrada no futebol brasileiro. Com isso, abriu mão de jogar no Almeidão, em João Pessoa, diante de sua torcida, mas aposta no retorno financeiro como forma de fortalecer a estrutura do clube.

💸 Ingressos com preços salgados

Os valores praticados para o duelo são os mais altos da história recente da região. Os ingressos variam entre R$ 190 e R$ 960, dependendo do setor e da modalidade de compra. Os ingressos “solidários” — com desconto mediante doação de 1 kg de alimento — variam entre R$ 190 e R$ 460. A comercialização está sendo feita pela plataforma Bilheteria Digital e em pontos físicos de São Luís.

🎫 Ingressos solidários: R$ 190 a R$ 460 🎫 Ingressos inteiros: R$ 190 a R$ 960 🧑‍🤝‍🧑 Camarotes também estão disponíveis

Com mais de 32 mil ingressos já vendidos, a expectativa é de que a partida bata o recorde de maior bilheteria da história do futebol nordestino. O atual recorde pertence ao jogo entre Altos-PI e Flamengo, em Teresina, pela Copa do Brasil de 2022, que arrecadou R$ 3,64 milhões.

🏟️ Do campo para o caixa

A decisão de vender o mando de campo gerou polêmica entre os torcedores do Belo, mas a diretoria afirma que o montante arrecadado será usado para antecipar investimentos em infraestrutura. Entre as justificativas também estão os entraves com segurança, estrutura e divisão de torcida no Almeidão.

Independentemente da polêmica, a promessa é de estádio lotado, arrecadação histórica e muita visibilidade para um confronto que promete dentro e fora das quatro linhas.

