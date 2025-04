Série B: 70% dos clubes têm patrocínio máster de bets; veja exceções

O mercado de apostas esportivas segue dominando os patrocínios do futebol brasileiro. Na Série B do Brasileirão 2025, 70% dos clubes possuem uma casa de apostas como patrocinador máster. Apenas Avaí, Amazonas, Chapecoense, Cuiabá, Operário-PR e Remo ainda não fecharam acordos com empresas do setor.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

- Com a regulamentação das casas de apostas, os clubes se sentem mais seguros em fechar patrocínios com as empresas do setor de betting. O Brasil evolui cada vez mais nesse mercado e já é considerado o terceiro maior país do mundo no ramo. Acredito que nos próximos anos o segmento deve seguir crescendo de maneira exponencial e os acordos entre as equipes e as bets serão cada vez mais duradouros - afirma Leonardo Henrique Roscoe Bessa, consultor do Conselho Federal da OAB e sócio da Betlaw.

📈 Parcerias milionárias e novos contratos

O Botafogo-SP é um dos clubes que garantiram novos investimentos para 2025. O clube fechou com a HanzBet, casa de apostas de Ribeirão Preto, em um acordo que aumentará sua arrecadação em 40% nesta temporada.

continua após a publicidade

Outros times também garantiram contratos recentemente:

🔹 CRB - Patrocínio com a BETesporte

🔹 Paysandu e Vila Nova - Fecharam com a GingaBet em fevereiro

"Acreditamos que o patrocínio vai além da exposição da marca, é uma forma de apoiar o crescimento do esporte e se conectar diretamente com os torcedores - destaca André Baldavira, Head de Marketing da GingaBet.

❌ Clubes ainda buscam parceiros

Enquanto a maioria dos times já garantiu seus patrocínios, alguns clubes ainda negociam novos contratos. O Avaí, por exemplo, teve a PixBet como parceira até 2024, mas busca um novo patrocinador máster. Já o Cuiabá, sem acordo após o fim do contrato com a Drebor, aguarda propostas para definir o novo ocupante do espaço nobre da camisa.

continua após a publicidade

- O Cuiabá só vai conversar quando entendermos que a proposta é satisfatória e dentro do que o clube entende que pode proporcionar atualmente como vitrine - explica Cristiano Dresch, presidente do Dourado.

🔎 Sites de apostas na Série B do Brasileirão

✅ América-MG – MCGames

✅ Athletic – Faz1bet

✅ Athletico-PR – Viva Sorte Bet

✅ Atlético-GO – Blaze

✅ Botafogo-SP – HanzBet

✅ Coritiba – Reals

✅ CRB – BETesporte

✅ Criciúma – EstrelaBet

✅ Ferroviária – Betnacional

✅ Goiás – Viva Sorte Bet

✅ Novorizontino – Viva Sorte Bet

✅ Paysandu – GingaBet

✅ Vila Nova – GingaBet

✅ Volta Redonda – BETesporte