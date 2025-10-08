Como de costume, a Série B do Campeonato Brasileiro entra na reta final antes da Série A. Faltam, para a maioria das equipes da Segunda Divisão, oito rodadas para a definição do torneio. Para alguns times, a mudança de campeonato no ano que vem acontecerá. Mas a mudança para a elite é também alteração de realidade, de patamar. A diferença no valor de mercado dos elencos reflete isso.

Atualmente, a soma dos elencos da Série A do Campeonato Brasileiro está avaliada em € 1,82 bilhão. Enquanto isso, as 20 equipes da Série B do Brasileirão somam € 231,13 milhões em valor de mercado. A diferença é de 7,87 vezes. É outro contexto, de acordo com dados do site especializado Transfermarkt.

Isso ajuda a explicar por que é tão difícil para quem sobe de divisão se manter na temporada seguinte. A mudança de patamar técnico e proporcional à mudança financeira. Por isso mesmo, o feito do Mirassol é tão relevante. Ainda mais tendo o menor valor de mercado da elite, estar posicionado na parte de cima da tabela há tantas rodadas… é um feito.

Detalhadamente

O elenco de maior valor de mercado da Série B é o do Athletico-PR: € 38,48 milhões. Se esse mesmo grupo de jogadores estivesse na Série A, seria o quinto menos valorizado. Acima somente de Vitória, Ceará, Juventude e Mirassol.

Contudo, o segundo elenco mais valorizado da segunda divisão, o do Remo, vale menos da metade da avaliação do Furacão: € 16,3 milhões. São € 6,23 milhões de diferença para a equipe paulista. É, de fato, outra competição.

Na parte de baixo das tabelas de valor de mercado, a comparação também é discrepante: Chapecoense, Botafogo (SP), Ferroviária e Volta Redonda têm o grupo de jogadores com avaliação mais modesta. Estes quatro times possuem, juntos, € 21,51 milhões de valor de mercado. Mas nem esta soma chega no valor atribuído ao Mirassol: € 22,53 milhões.

No alto das tabelas, outra comparação impactante: € 212,15 é quanto vale o elenco do Palmeiras, o mais caro da elite nacional. Vale repetir: na Série B, o Athletico-PR tem o grupo de jogadores de maior valor: € 38,48 milhões. Diferença de 5,5 vezes.