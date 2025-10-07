menu hamburguer
COI fecha com gigante do entretenimento em parceria exclusiva de licenciamento

Acordo incluirá exploração dos direito de imagem de personagem da Sega, desenvolvedora de games

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVinicius Barbosa Harfush,
Dia 07/10/2025
17:25
Olimpíadas de Paris
imagem cameraOlimpíadas de Paris. (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP)
O Comitê Olímpico Internacional (COI), anunciou nesta segunda-feira (06) uma parceria com a Sega, desenvolvedora japonesa de jogos e animações. O contrato firmado ainda não teve sua duração revelada e faz parte da estratégia global de licenciamento da entidade.

Este acordo garante os direitos de utilização da imagem do Sonic, personagem icônico do mundo dos videogames. O contrato permitirá que o desenho seja utilizado em produtos e materiais de divulgação, como bonecos, acessórios e até mesmo animações que envolvem a marca do COI.

A iniciativa do comitê segue a mesma estratégia de uma outra parceria comercial que já havia acontecido, quando a organização obteve o direito dos personagens de Looney Toones. Esse acordo, que foi firmado no ano passado, garantiu a confecção de bonecos e produtos que fazem parte de uma coleção oficial da marca olímpica.

COI e Sega fechar parceria para explorar os direitos de imagem do personagem Sonic
COI e Sega fechar parceria para explorar os direitos de imagem do personagem Sonic. (Foto: Divulgação / COI)

Elisabeth Allaman, diretora do COI, ressaltou que a parceria é muito importante na inclusão de narrativas e contação de histórias atreladas ao esporte. Além disso, Allaman também falou que o Sonic é um personagem atemporal, que tem o poder de unir gerações e que está muito animada para ver os rumos que esse acordo comercial irá tomar.

Shuji Utsumi, diretor e presidente de operações da Sega, disse que o principal objetivo da empresa japonesa com essa parceria é promover a união entre pessoas de diferentes idades, amantes do esporte e também diferentes comunidades.

- Estamos comprometidos em promover comunidades respeitosas e inclusivas em todo o mundo na Sega. A parceria com o Comitê Olímpico Internacional nos permite trazer esses valores à tona e celebrar o espírito inovador e diverso que ambas as marcas promovem - disse o presidente.

Frutos da parceria

O começo do ano de 2026 deve marcar o lançamento de uma coleção exclusiva e limitada entre as marcas. A ideia é que a data da liberação dos produtos seja próxima dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina d’Ampezzo, que serão disputados entre 6 e 22 de fevereiro, na Itália.

