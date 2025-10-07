COI fecha com gigante do entretenimento em parceria exclusiva de licenciamento
Acordo incluirá exploração dos direito de imagem de personagem da Sega, desenvolvedora de games
O Comitê Olímpico Internacional (COI), anunciou nesta segunda-feira (06) uma parceria com a Sega, desenvolvedora japonesa de jogos e animações. O contrato firmado ainda não teve sua duração revelada e faz parte da estratégia global de licenciamento da entidade.
Este acordo garante os direitos de utilização da imagem do Sonic, personagem icônico do mundo dos videogames. O contrato permitirá que o desenho seja utilizado em produtos e materiais de divulgação, como bonecos, acessórios e até mesmo animações que envolvem a marca do COI.
A iniciativa do comitê segue a mesma estratégia de uma outra parceria comercial que já havia acontecido, quando a organização obteve o direito dos personagens de Looney Toones. Esse acordo, que foi firmado no ano passado, garantiu a confecção de bonecos e produtos que fazem parte de uma coleção oficial da marca olímpica.
Elisabeth Allaman, diretora do COI, ressaltou que a parceria é muito importante na inclusão de narrativas e contação de histórias atreladas ao esporte. Além disso, Allaman também falou que o Sonic é um personagem atemporal, que tem o poder de unir gerações e que está muito animada para ver os rumos que esse acordo comercial irá tomar.
Shuji Utsumi, diretor e presidente de operações da Sega, disse que o principal objetivo da empresa japonesa com essa parceria é promover a união entre pessoas de diferentes idades, amantes do esporte e também diferentes comunidades.
- Estamos comprometidos em promover comunidades respeitosas e inclusivas em todo o mundo na Sega. A parceria com o Comitê Olímpico Internacional nos permite trazer esses valores à tona e celebrar o espírito inovador e diverso que ambas as marcas promovem - disse o presidente.
Frutos da parceria
O começo do ano de 2026 deve marcar o lançamento de uma coleção exclusiva e limitada entre as marcas. A ideia é que a data da liberação dos produtos seja próxima dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina d’Ampezzo, que serão disputados entre 6 e 22 de fevereiro, na Itália.
