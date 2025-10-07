Canal anuncia transmissão exclusiva de jogos da NFL; veja programação

A NFL ganhou mais um canal de transmissão para partidas da temporada 2025/26. A MadHouse TV, projeto criado pelo canal PodPah em parceria com a Furia, marca que atua no mercado gamer, ganhou o direito exclusivo de exibir dois jogos internacionais da liga de futebol americano. As partidas serão exibidas através do YouTube e Twitch gratuitamente e a estreia será neste domingo (12), no duelo entre New York Jets e Denver Broncos.

O jogo integra a lista dos duelos da NFL que acontecem fora dos Estados Unidos, como o São Paulo Game, disputado entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na estreia da temporada das equipes. O jogo deste domingo será em Londres, no Tottenham Hotspur Stadium, às 10h30 (horário de Brasília). No dia 19 de outubro, Londres sediará mais uma partida da NFL, dessa vez no estádio de Wembley. O jogo entre Jacksonville Jaguars e Los Angeles Rams será transmitido pela MadHouse TV também às 10h30.

O canal adquiriu os direitos com exclusividade e terá a equipe de transmissão formada por Tácio Schaeppi, que será o narrador, e Pathy dos Reis, Gabriel Golim e Danilo Lacalle, que também escreve como colunista no Lance!, como comentaristas.

O projeto da MadHouse TV segue uma tendência vista no mercado de transmissões esportivas no Brasil neste ano, que expandiu e ganhou novos players com os direitos da NFL, aumentando o cardápio de exibição, que já atuava na TV aberta e fechada e agora também tem canais de streaming e internet como meios de transmissão.

O diretor-executivo da MadHouse TV, Guilherme Chequer, destaca que a ideia é ter nos jogos da NFL transmissões com um estilo próprio criado pelo canal e reforça que os direitos exclusivos são os passos iniciais que a empresa dá para seguir no ramo de transmissões esportivas.

- Acredito que conseguimos implementar na MadHouse TV um estilo próprio, e os números das transmissões comprovam isso. Vamos reproduzir este estilo também nos jogos da NFL, com muita descontração mas também com informação para o público que ama o esporte.. A chegada dos jogos internacionais da NFL mostra o quão grande é o projeto da Madhouse, engrandece nossa grade de produtos e coloca nosso canal como um dos principais players do mercado de transmissões de alta performance no Brasil - afirma Chequer.

O canal foi criado no começo de 2025 com o objetivo de atuar em transmissões do mercado de games e outros produtos de entretenimento no digital, como a Kings League Brasil, que tem o Furia FC, time que pertence à marca, como participante do campeonato de fut 7 - e que também tem parceria com os criadores do PodPah, Igão e Mítico. Além do torneio de futebol, a MadHouse também já exibiu o campeonatos Counter-Strike, game de tiro jogado em primeira pessoa.

Além da MadHouse TV, a NFL tem seus jogos exibidos pela RedeTV, em canal aberto, ESPN e Globo, que transmitem através dos seus canais fechados e em plataformas de streaming, como o Disney+ e a GE TV.

Patrick Mahomes indica tentativa de conversão de dois pontos após touchdown do Kansas City Chiefs contra o Los Angeles Chargers, em jogo da NFl no Brasil (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

MadHouse faz parte de projeto de expansão

No lançamento do projeto, os criadores do PodPah, Igão e Mítico, destacaram em entrevista ao Lance! que a marca já deixou de ser apenas um podcast e que o objetivo é se tornar um projeto de hub de conteúdo, o que inclui a MadHouse TV.

- O PodPah virou um hub de conteúdo. Não é só mais um podcast, já faz tempo que a gente vem fazendo outros conteúdos. E a gente achou que esse tipo de conteúdo seria interessante, criar um novo canal, uma nova parada... um entretenimento do nosso jeito de fazer - destacou Mítico.

O canal no YouTube do PodPah tem mais de 9 milhões de inscritos e tem alguns subprodutos dentro da plataforma, como o Rango Brabo, com o influencer e apresentador Diogo Defante, e o PodPah visita, apresentado pelo surfista Pedro Scooby, além do Quebrada FC, Querido Diário e o Batalha de Aldeia. Nas redes sociais, a marca soma mais de 27 milhões de seguidores. Sete meses após a estreia, a MadHouse alcançou 168 mil inscritos.