Senador da CPI das bets viaja em jatinho de dono de casa de apostas investigado, diz revista

O senador Ciro Nogueira, membro da CPI das bets, viajou rumo a Mônaco em avião particular de Fernando Oliveira Lima, presidente e fundador da One Internet Group, empresa de tecnologia que atua no setor de apostas, segundo a Revista Piauí.

Ciro Nogueira é membro da CPI das bets (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga as casas de apostas, levanta a hipótese de que a One Internet Group seja responsável pela representação do Fortune Tiger — o "jogo do tigrinho" — no país. O presidente da OIG ainda afirma em depoimento que o faturamento da empresa gira em torno de R$ 200 milhões por ano.

O motivo da viagem do senador foi assistir ao Grande Prêmio de Mônaco, uma das corridas mais tradicionais e prestigiadas da Fórmula 1. Segundo a Piauí, Ciro Nogueira está junto com Fernando Oliveira Lima — investigado na CPI e dono do jatinho.

Fernando Oliveira esteve presente na CPI inicialmente como testenhuma. No entanto, após contradições em sua fala apontada pela senadora e relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas, o empresário foi chamado para depor como investigado, porém ainda não apareceu no Senado.

CPI convocou influenciadora para depor recentemente

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets (CPIBETS), do Senado Federal, convocou a influenciadora digital Virgínia Fonseca a prestar depoimento no plenário em Brasília sobre sua atuação na divulgação de casas de aposta por meio das redes sociais. A influencer chegou acompanhada de seu marido, o cantor Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, e foi cercada por jornalistas antes de iniciar a sessão.

Virgínia Foneca foi convocada para depor na CPI das BETs no Senado Federal (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Virgínia chegou a apresentar um 'habeas corpus' que a permite permanecer em silêncio durante a sessão. Entretanto, logo antes do começo das perguntas feitas pelos parlamentares, a influenciadora se pronunciou e afirmou estar nervosa com o começo do interrogatório e se apresentou aos senadores presentes na comissão.