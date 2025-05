CPI que investiga Bets convoca influencer Virgínia para depor no Senado

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets (CPIBETS), do Senado Federal, convocou a influenciadora digital Virgínia Fonseca a prestar depoimento no plenário em Brasília sobre sua atuação na divulgação de casas de aposta por meio das redes sociais. A influencer chegou acompanhada de seu marido, o cantor Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, e foi cercada por jornalistas antes de iniciar a sessão.

Virgínia chegou a apresentar um 'habeas corpus' que a permite permanecer em silêncio durante a sessão. Entretanto, logo antes do começo das perguntas feitas pelos parlamentares, a influenciadora se pronunciou e afirmou estar nervosa com o começo do interrogatório e se apresentou aos senadores presentes na comissão.

- Bom dia a todo mundo, primeiramente. Confesso que estou um pouco nervosa, primeira vez fazendo isso [sendo interrogada em uma CPI]. Para quem não me conhece, me chamo Virgínia e comecei na internet quando tinha 17 anos, hoje tenho 26. Sempre fui eu mesma tomando conta de tudo porque meu pai não apoiava e minha mãe também não sabia lidar com as coisas. No meio disso tudo, sou influencer, virei mãe... me tornei empresária e apresentadora. Espero poder esclarecer todas as dúvidas hoje. Nem tudo podemos falar na internet, que não temos a oportunidade falar, e poderei falar aqui hoje. Estou muito grata e que Deus abençoe nossa audiência, bora para cima - disse Virgínia.

Virgínia Foneca foi convocada para depor na CPI das BETs no Senado Federal. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Comandada pelos senadores Dr. Hiran (PP/RR) e Alessandro Vieira (MBD/SE), a CPIBETS tem a senadora Soraia Thorinicke (PODEMOS/MS) como relatora do caso. Essa comissão não é a mesma que investigou e debateu os casos de manipulação de resulatdos de jogadores, como Lucas Paquetá, ex-Flamengo e atualmente no West Ham, Luiz Henrique, ex-Botafogo e agora no Zenit, e Bruno Henrique, que atua no rubro-negro carioca.

Essa última comissão foi nomeada como Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE) e tinha senadores diferentes à frente das sessões e interrogatórios. Romário (PL/RJ) foi o relator da comissão, enquanto Jorge Kajuru (PSB/GO) e Eduardo Girão (NOVO/CE) atuaram como presidente e vice-presidente, respectivamente.

A CPIMJAE já foi votada e encerrada no começo de abril. Apesar de não ter apresentado um cenário conclusivo sobre possíveis punições e investigações mais profundas sobre a participação dos jogadores em possíveis esquemas de manipulação de resultados, a comissão foi aprovada com ampla maioria no Senado.

Objetivo da CPIBETS

A convocação de Virgínia se torna uma das mais marcantes da CPIBETS por se tratar de uma figura pública bastante conhecida, que soma mais de 50 milhões de seguidores em todas as redes sociais, e foi convocada para depor sobre sua participação na divulgação de casas de aposta.

A relatora Soraia Tronicke ressaltou no início da sessão que Virgínia foi convocada por ter feito grandes campanhas de marketing para jogos de azar. O Senado apura o impacto dessas figuras públicas na divulgação dos jogos. Além disso, a CPIBETS busca entender a associação dessas empresas com organizações criminosas envolvtdas em práticas de lavagem de dinheiro, como define o próprio Senado Federal.

Ainda não há informações se figuras como Lucas Paquetá, Luiz Henrique e Bruno Henrique poderão ser convocados para participar dessa nova CPI. Na anterior, apesar de terem sido citados e da comissão ter tido a intenção de convocar os atletas, nenhum deles foi oficialmente intimado a comparecer ao Senado para prestar depoimento.

A única figura ligada a Paquetá foi o seu tio, Bruno Tolentino. Em relatório divulgado na época, foi confirmado um pix do parente do jogador recebido pelo atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, em fevereiro de 2023. O pagamento seria referente a um cartão amarelo recebido pelo atleta enquanto ele atuava pelo Real Betis, da Espanha, antes de atuar pelo alvinegro carioca.