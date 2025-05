Em CPI das Bets, senador cita postura de Filipe Luis, técnico do Flamengo

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, recebeu elogios do senador Eduardo Girão (Novo-CE) durante sessão da CPI das Bets no Senado Federal. A manifestação ocorreu na última terça-feira (13), enquanto a comissão ouvia o depoimento da influenciadora Virginia Fonseca. O parlamentar destacou a postura crítica do treinador rubro-negro em relação às empresas de apostas esportivas.

- Ele treina um time que é patrocinado por Bet. Ou seja, isso ele tem lugar de fala. Olha só a coragem desse homem, a responsabilidade social desse técnico. O Filipe Luís deu um exemplo. Vamos contra essa maré. Se todo mundo está comendo aquilo, a gente vai ter que comer também? - afirmou o senador durante a CPI.

Em entrevista coletiva em abril, o treinador do Flamengo havia revelado que recusou propostas para fazer publicidade de casas de apostas. Filipe Luís comparou o cenário atual com a propaganda de cigarros no passado.

"Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, o vício que é. É uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, a gente vai estar olhando e falando assim: 'caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas demais'. O dano que está fazendo em tantas pessoas… A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo", declarou o técnico.

Objetivo da CPI das Bets

A convocação de Virgínia se torna uma das mais marcantes da CPI das Bets por se tratar de uma figura pública bastante conhecida, que soma mais de 50 milhões de seguidores em todas as redes sociais, e foi convocada para depor sobre sua participação na divulgação de casas de aposta.

A relatora Soraya Tronicke ressaltou no início da sessão que Virgínia foi convocada por ter feito grandes campanhas de marketing para jogos de azar. O Senado apura o impacto dessas figuras públicas na divulgação dos jogos. Além disso, a CPI das Bets busca entender a associação dessas empresas com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, como define o próprio Senado Federal.