Globo abre mão de torneio brasileiro após quase 30 anos de transmissão

A Globo não exibirá da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, não renovando os direitos de transmissão que detém desde 1997. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", a decisão ocorre em um momento em que a emissora não apresentou uma proposta financeiramente atraente para a Peak, responsável pelas negociações dos direitos da competição.

A saída da Globo no cenário das negociações abre espaço para outros players no mercado de transmissões esportivas, com a Disney e a RedeTV! avançando em conversas para adquirir os direitos do torneio para 2025.

Desde o início das transmissões pela Globo, a Série B foi exibida inicialmente através do SporTV, expandindo posteriormente para a TV aberta e o pay-per-view com o Premiere. A ausência de clubes de grande expressão nacional na Série B e um recente acordo para a transmissão dos jogos da primeira divisão do Brasileirão foram fatores determinantes para a Globo optar por não adquirir um pacote de partidas da segunda divisão.

Transmissão da Série B no Grupo Globo

A emissora, que começou a transmitir a Série B na TV por assinatura em 1997, expandiu sua cobertura para a TV aberta em 2003, um movimento impulsionado pela queda de grandes clubes como Palmeiras e Botafogo para a segunda divisão. Desde 2006, o Premiere também passou a oferecer jogos da Série B, consolidando a presença da Globo na transmissão do torneio.

Em 2023, a Globo já havia reduzido sua cobertura ao deixar de transmitir o torneio na TV aberta, mantendo a exibição dos jogos apenas no SporTV e no Premiere. A Série B de 2025 contará com a participação de 20 clubes, sendo 17 deles pertencentes à Liga Forte União, incluindo times como Amazonas, América-MG, Avaí, entre outros. Apenas três clubes, Volta Redonda, Paysandu e Remo, estão associados à Libra, grupo que inclui Flamengo, São Paulo e Palmeiras.

