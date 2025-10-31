O SBT e a N Sports confirmam a aquisição dos direitos e a transmissão da Copa do Mundo da Fifa 26, que volta a ser exibida pela emissora após 28 anos. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira (31).

Ao todo, serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira, independentemente da fase da competição, e compartilhados com outra TV aberta.

A operação será no modelo simulcast, ou seja, as emissoras compartilharão a mesma equipe em cada transmissão, oferecendo ao público a opção de assistir à partida na TV aberta (SBT) e nos canais lineares de TV por assinatura.

Outra novidade da emissora é a parceria com Galvão Bueno, sócio da N Sports, que estará de volta no comando da transmissão da Seleção Brasileira. Tiago Leifert também está envolvido no projeto.

Recordista em narrações de Copas do Mundo, com participação em 13 edições consecutivas (1974 a 2022), Galvão Bueno demonstra entusiasmo em retornar ao torneio. Vale lembrar que, em 2024, ele chegou a afirmar que não narraria a Copa de 2026 e que a edição de 2024 seria sua despedida.

— É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Estar mais uma vez presente nesse espetáculo mundial junto com a Seleção Brasileira - depois de narrar o Tetra e o Penta -, e agora ao lado da N Sports e do SBT, é um privilégio e uma responsabilidade imensa. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e de uma parceria construída com confiança e paixão pelo que fazemos — disse Galvão.

Tiago Leifert também celebrou a parceria e destacou o desafio de levar a Copa do Mundo da FIFA 26 ao público pelo SBT e N Sports.

— Estou muito ansioso para fazer a Copa no SBT e aproveitar o DNA da empresa e a estrutura que temos aqui. Nós do esporte já estamos pensando dia e noite em como ser a melhor alternativa para o público e para o mercado. Vamos surpreender, tenho certeza — afirma.

Tiago Leifert estará na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT (Foto: Divulgação)

Copa do Mundo no SBT

A Copa do Mundo da FIFA 26 será a quinta edição da competição exibida pelo SBT. A primeira foi em 1986, no México; o SBT também levou ao ar as edições de 1990 e 1994, esta última marcada pela conquista do tetracampeonato e por uma das coberturas mais emblemáticas da história do canal. A última vez que a emissora exibiu o torneio foi em 1998, na França.

— Ter a Copa no SBT em 2026, narrada pelo Galvão Bueno e pelo Tiago Leifert, é uma alegria gigante para todos nós. É um momento histórico e muito simbólico para a emissora e para o público brasileiro. Estamos preparando uma cobertura incrível, com uma equipe de talentos que o público ama, com vários nomes que já fazem parte do SBT e outros que farão parte dessa jornada. Nosso objetivo é oferecer uma transmissão emocionante, leve e próxima das famílias, com o DNA do SBT — ressalta Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT.

O projeto representa mais um passo importante na nova fase da N Sports, que, com a transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026, encara o maior desafio de sua história. Recentemente, o canal também conquistou o licenciamento como cogestora do canal oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no YouTube.

— Estamos falando de um dos maiores eventos do mundo, não apenas no campo esportivo. É motivo de orgulho para todos nós da N Sports transmitirmos a Copa do Mundo da FIFA 26™ em canais lineares de TV por assinatura. Momento de colocarmos o que temos de melhor, estrutura, profissionais e talentos artísticos, com muita dedicação, porque quem nos acompanha espera sempre com muita emoção e envolvimento com o esporte e nossa comunidade. E fazer tudo isso com Galvão Bueno é emblemático para nós brasileiros, afinal de contas, para toda uma geração, não existe Copa do Mundo sem Galvão. Estamos novamente mostrando nossa capacidade de construção em parcerias, dessa vez em uma que certamente já está sendo muito bem-sucedida com o SBT. É bacana de ver que o mercado já vem nos buscando e sinalizando confiança em nossa capacidade de entrega coletiva — aponta André Barros, co-CEO da N Sports.

O contrato para a Copa do Mundo da FIFA 26 foi assinado por meio de sublicenciamento com a LiveMode no mercado brasileiro. Os detalhes completos do projeto, assim como toda a equipe que participará das transmissões, serão revelados em breve.