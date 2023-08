São Paulo, Flamengo, Dorival Jr e os Deuses do Futebol

Não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem.



Bruxas da bola, deuses do futebol ou simplesmente uma grande coincidência?



O fato é que nem o maior diretor de Hollywood poderia imaginar, no dia 14/09/2022, que em um ano o Flamengo de Dorival Júnior (que acabara de eliminar o São Paulo em uma semifinal eletrizante de Copa do Brasil) estaria enfrentando o São Paulo de Dorival Júnior, em uma final da mesma Copa do Brasil, no dia 24/09/2023.



O Flamengo precisando do título para “salvar” a sua temporada e levantar a primeira taça do ano e o São Paulo, que apostou alto na contratação de James Rodríguez e Lucas Moura, no anseio de voltar a conquistar uma competição nacional e levantar pela primeira vez a cobiçada Copa do Brasil.