São Paulo terá campeonato inédito de futebol X1

A Red Bull anunciou o campeonato de futebol 1x1 em parceria com o Podpah. Com o nome de Red Bull X1, o torneio acontece no próximo sábado (9), no Centro Esportivo Domingos Piteri, em Osasco-SP, e será transmitido no canal do Podpah e na Red Bull TV.

Além do Podpah, o evento terá a colaboração de MC Hariel. O cantor escolheu e convidou os oito atletas de diferentes comunidades de São Paulo: Hiago Novaes, Ramon Goveia, Rikelme Silva, Nem 10, Luizinho, Denis, Lukinhas, Gabriel Barata.

Campeonato de X1 criado pela Red Bull acontecerá em Osasco-SP (Divulgação/Red Bull)

O torneio será disputado em formato mata-mata, com confrontos individuais eliminatórios desde a primeira rodada. Ao final do dia, apenas um jogador será campeão e levará um prêmio especial. O vencedor garante vaga na Liga X1 Podpah, além de receber prêmios em dinheiro e visibilidade por meio das transmissões nos canais digitais da Red Bull e Podpah.

Torneios de futebol com modalidades diferentes vêm crescendo no Brasil

O novo campeonato organizado pela Red Bull reforça a ascensão de formatos alternativos no cenário esportivo, como o futebol 1x1 e o Fut7. Um exemplo desse movimento é a Kings League, torneio de futebol 7 que estreou no Brasil neste ano e ganhou projeção mundial ao contar com a participação de influenciadores e celebridades como Neymar, Ludmilla e Jon Vlogs.

Kings League Brasil, torneio de Fut7, teve sua primeira edição em 2025 (Foto: Divulgação/Quality Sports Image)

Idealizada por Gerard Piqué e parceiros, a Kings League é um projeto inovador que combina futebol de 7 com entretenimento digital. O torneio mistura atletas amadores, ex-jogadores e influenciadores, adotando regras peculiares — como carta secreta, pênaltis em movimento e cronômetro corrido — para criar partidas mais dinâmicas e envolventes.