Clube de formação de atletas no interior de SP amplia atuações e se torna novo CT

O Referência FC, clube estilo SAF focado na formação de atletas, anunciou a criação do Centro de Treinamento do Interior, que terá como primeira base de atuação a cidade de Itatiba, em São Paulo. A iniciativa é parte de uma estratégia, que mira aumentar a captação de atletas e aprimorar o desenvolvimento dos talentos. Veja mais detalhes com o Lance! BIZ.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A operação será conduzida apenas pelo Referência FC, sem a ajuda do poder público municipal nem vínculo com outra entidade esportiva, escola ou projeto local. Presidente do clube, Walter Júnior, destacou a importância do projeto.

- A ideia é colocar o Referência em um local onde ainda não tínhamos atuação, mas onde sabemos que há muito talento. É o clube chegando mais perto dessas famílias e dessas crianças - afirmou.

continua após a publicidade

Antes de conduzir e presidir o Referência FC, Walter atuou como representante do Barcelona no Brasil.

Para o novo projeto, o clube visa investir, sozinho, nos seguintes pontos:

⦁ Materiais de treino (bolas, cones e equipamentos);

⦁ Uniformes completos para atletas e comissão técnica;

⦁ Materiais de jogo;

⦁ Inscrição e participação em competições no interior.

Além disso, o Referência já prevê a realização de peneiras para a captação de atletas na região interiorana do estado de São Paulo.

Jovens talentos treinando no Referência FC (Foto: Divulgação/ReferênciaFC)

➡️ Aposte no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Veja também o endereço do clube e os pré-requisitos para a realização das avaliações de captação de talentos:

Local: Campo do Porto – Avenida Nossa Senhora das Graças, 2964 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, Itatiba - SP

Terça-feira (17 de março)

Sub-13 (Nascidos em 2013)

14h00 – Apresentação dos atletas

Sub-14 (Nascidos em 2012)

16h00 – Apresentação dos atletas

Quarta-feira (18 de março)

Sub-10 / Sub-11 (Nascidos em 2016 e 2015)

14h00 – Apresentação dos atletas

Sub-12 (Nascidos em 2014)

16h00 – Apresentação dos atletas

Orientações importantes: