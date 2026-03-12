Clube de formação de atletas no interior de SP amplia atuações e se torna novo CT
Confira também as informações sobre as peneiras
O Referência FC, clube estilo SAF focado na formação de atletas, anunciou a criação do Centro de Treinamento do Interior, que terá como primeira base de atuação a cidade de Itatiba, em São Paulo. A iniciativa é parte de uma estratégia, que mira aumentar a captação de atletas e aprimorar o desenvolvimento dos talentos. Veja mais detalhes com o Lance! BIZ.
A operação será conduzida apenas pelo Referência FC, sem a ajuda do poder público municipal nem vínculo com outra entidade esportiva, escola ou projeto local. Presidente do clube, Walter Júnior, destacou a importância do projeto.
- A ideia é colocar o Referência em um local onde ainda não tínhamos atuação, mas onde sabemos que há muito talento. É o clube chegando mais perto dessas famílias e dessas crianças - afirmou.
Antes de conduzir e presidir o Referência FC, Walter atuou como representante do Barcelona no Brasil.
Para o novo projeto, o clube visa investir, sozinho, nos seguintes pontos:
⦁ Materiais de treino (bolas, cones e equipamentos);
⦁ Uniformes completos para atletas e comissão técnica;
⦁ Materiais de jogo;
⦁ Inscrição e participação em competições no interior.
Além disso, o Referência já prevê a realização de peneiras para a captação de atletas na região interiorana do estado de São Paulo.
Veja também o endereço do clube e os pré-requisitos para a realização das avaliações de captação de talentos:
Local: Campo do Porto – Avenida Nossa Senhora das Graças, 2964 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, Itatiba - SP
Terça-feira (17 de março)
Sub-13 (Nascidos em 2013)
14h00 – Apresentação dos atletas
Sub-14 (Nascidos em 2012)
16h00 – Apresentação dos atletas
Quarta-feira (18 de março)
Sub-10 / Sub-11 (Nascidos em 2016 e 2015)
14h00 – Apresentação dos atletas
Sub-12 (Nascidos em 2014)
16h00 – Apresentação dos atletas
Orientações importantes:
- Comparecer com camisa branca, calção preto e meião preto.
- Obrigatória a apresentação de atestado médico liberando o atleta para a prática esportiva.
- Trazer documento de identificação do atleta com foto.
Tudo sobre
