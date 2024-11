Sangue Fiel: Campanha dará ingressos para jogo do Corinthians a doadores

O Grupo GSH Banco de Sangue de São Paulo e o Camarote Fielzone, administrado pela Soccer Hospitality, lançaram nesta segunda-feira (25), Dia Nacional do Doador de Sangue, a campanha Sangue Fiel.

Com o objetivo de incentivar a doação e reforçar a importância deste ato, a campanha dará ingressos para um jogo do Corinthians no Paulistão 2025 às 50 primeiras pessoas que comparecerem ao Banco de Sangue nos dia 9 e 10 de dezembro para doar, distribuindo no total 100 ingressos.

As doações ocorrerão a partir das 7h, na unidade da Rua Dr. Tomás Carvalhal, 711, no Paraíso, na capital paulista. Os doadores serão atendidos por ordem de chegada e os ingressos serão entregues àqueles que estiverem aptos a doar. Na hora doa tendimento, será necessário informar que deseja participar da campanha Sangue Fiel.

Segundo o Camarote Fielzone, depois da doação, o torcedor deverá preencher um formulário com nome completo, CPF, telefone, e-mail cadastrado no site INGRESSE.COM e o código de doador.

Assim que o calendário oficial do campeonato for divulgado, o doador deverá entrar em contato com o Fielzone para escolher a partida que desejará assistir no Camarote da Neo Química Arena.

Camarote Fielzone na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Soccer Hospitality)

Os ingressos que ficarão à disposição para escolha serão para as partidas da primeira fase do Paulistão e o torcedor deverá escolher o jogo que deseja ver e não a data. Após a escolha feita, não será possível fazer alterações.

- Convidamos todos a participar de uma ação que contribui para toda a sociedade e ajuda diversos indivíduos. Trata-se de algo extremamente solidário e positivo. É importante que cada vez mais pessoas realizem a doação de sangue e ajudem a salvar vidas. Parabenizar os doadores com um dia especial no Camarote Fielzone é motivo de orgulho para nós - afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.