Samson Dauda fecha primeira parceria da história de um Mr Olympia com marca brasileira

O nigeriano Samson Dauda, atual campeão do Mr. Olympia na categoria Open Bodybuilding, é o novo embaixador da Cimerian, empresa brasileira fabricante de máquinas de musculação. O acordo, anunciado nesta semana, é um marco inédito para o fisiculturismo nacional: é a primeira vez que uma marca brasileira patrocina oficialmente um atual campeão do Mr. Olympia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe da Cimerian viajou até a cidade de Lincoln, na Inglaterra — a cerca de 200 km de Londres —, onde Dauda vive há mais de 20 anos. Lá, foi montado um centro de treinamento exclusivo para o atleta, equipado com máquinas 100% brasileiras, produzidas em Londrina (PR), sede da marca.

- Agora ele vai ter esse centro de treinamento, privado, com todas as máquinas 100% brasileiras. A gente foi lá, montou tudo, deixou tudo pronto - contou o influenciador Gorgonoid, um dos nomes ligados à Cimerian e figura ativa no cenário do fisiculturismo nacional.

continua após a publicidade

➡️ Goodvito desbanca concorrência e vence Arnold Brasil na categoria Open

Primeira parceria da história entre um Mr. Olympia e marca do Brasil

Esse acordo representa um feito inédito para o Brasil, colocando uma marca nacional em evidência ao lado de um dos maiores atletas do fisiculturismo mundial. A Cimerian, conhecida pelas máquinas de musculação, agora tem a oportunidade de expandir sua presença no mercado global, associando seu nome ao de um campeão do Mr. Olympia. O feito deve abrir portas para outras empresas do ramo fitness com o mercado global.

- Um agradecimento enorme à Cimerian, não apenas por fornecer e equipar toda a academia com todos os equipamentos que eu poderia precisar, mas também por me ajudar em todo o processo até chegar a esse ponto. Isso normalmente levaria meses para ser resolvido, mas graças ao CEO da empresa e à sua excelente equipe, tudo foi feito em poucas semanas.

continua após a publicidade

Conheça Samson Dauda

Samson Dauda, natural da Nigéria, fez história ao vencer o Mr. Olympia 2024, o título mais cobiçado no universo do fisiculturismo. O gigante teve ascensão meteórica na carreira após fazer um off-season que o fez bater os 150Kg. Dauda compete com a bandeira da Inglaterra, país que vive há mais de 20 anos.

O atleta construiu uma rivalidade recente com o norte-americano Derek Lunsford. Quando Derek era o Mr. Olympia em 2023, no início de 2024, Dauda o derrotou no Arnold Classic Ohio. A história se repetiu da forma inversa. Samson conquistou o Olympia em 2024, mas foi derrotado por Derek em Ohio no início deste ano.

Parceira com Rafael Brandão

Em março, Dauda veio a Brasil para uma ação com Rafael Brandão, o principal brasileiro da categoria Open. O atual Mr. Olympia teve os laços estreitados com o país após o título no ano passado.