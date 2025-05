Saiba quanto João Fonseca pode faturar de premiação no ATP de Roma

Após ser eliminado precocemente em dois torneios no último mês, João Fonseca volta à quadra para disputar o título do Masters 1000 de Roma. O Foro Itálico, um dos locais mais emblemáticos do tênis, receberá o tradicional torneio na capital italiana entre 7 e 18 de maio. Com a presença de Jannik Sinner, e outras estrelas do ranking ATP, o brasileiro terá grandes adversários pela frente até a sonhada final, que pode render mais de R$ 6 milhões ao tenista. Confira com o Lance! Biz as premiações a cada rodada do ATP de Roma.

A chave principal masculina em Roma será jogada a partir desta quarta-feira (7) até o dia 18 de maio, quando acontecerá a grande decisão. Antes, a fase qualificatória teve início na segunda-feira (5) e sequência durante a terça-feira (6). Já a chave principal feminina inicia nesta terça (6) até 17 de maio, com a final no sábado.

O evento conta com quase todos os principais jogadores do mundo, incluindo o líder do ranking mundial, Jannik Sinner, que retorna de suspensão de três meses por doping. Novak Djokovic se ausentou da disputa neste ano. O brasileiro João Fonseca está garantido na chave, assim como Thiago Wild, que furou o quali. Ademais, Thiago Monteiro foi eliminado na rodada inicial da fase prévia.

Pela chave feminina, todas as Top 10 estão presentes no torneio, incluindo a líder mundial Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek, número 2. Bia Haddad Maia está garantida na chave e irá jogar diretamente na segunda rodada, pela sua condição de 18ª cabeça de chave.

Como é de costume nos Masters 1000, o torneio de Roma oferece uma generosa premiação, no valor total de 8 milhões euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual) na chave masculina. O campeão leva 985.030 euros (cerca de R$ 6,3 milhões) brutos, além de valiosos 1000 pontos no ranking ATP.

Com grandes nomes na atual disputa, e na história, Rafael Nadal ainda é o maior campeão do Masters de Roma. O espanhol conta com impressionantes 10 títulos e 70 jogos vencidos na capital italiana.

Rafael Nadal durante o ATP Finals (Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour)

Confira a premiação detalhada do Masters de Roma no Masculino

Simples

Vencedor: € 985.030 / R$ 6,3 milhões

Finalista: € 523.870 / R$ 3,3 milhões

Semifinalista: € 291.040 / R$ 1,8 milhões

Quartas de Final: € 165.670 / R$ 1 milhão

Oitavas de final: € 90.445 / R$ 580 mil

3ª Rodada: € 52.925 / R$ 340 mil

2ª Rodada: € 30.895 / R$ 199 mil

1ª Rodada: € 20.820 / R$ 134 mil

Duplas (por equipe)

Vencedor: € 400.560 / R$ 2,5 milhões

Finalista: € 212.060 / R$ 1,3 mihões

Semifinalista: € 113.880 / R$ 728 mil

Quartas de final: 56.950€ / R$ 637 mil

Oitavas: € 30.540 / R$ 198 mil

1ª Rodada: € 16.690 / R$ 107 mil

Já pela chave feminina, a premiação é um pouco menor, mas ainda consideravelmente generosa, num total de € 6,9 milhões brutos (aproximadamente R$ 44,5 milhões).

Confira a premiação detalhada do Masters de Roma no Feminino

Vencedora: € 877,390 / R$ 5,6 milhões

Finalista: € 456,735 / R$ 2,9 milhões

Semifinalista: € 240,380 / R$ 1,5 milhões

Quartas de Final: € 124,700 / R$ 800 mil

Oitavas de final: € 66,110 / R$ 426 mil

3ª Rodada: € 38,313 / R$ 246 mil

2ª Rodada: € 21,215 / R$ 136 mil

1ª Rodada: € 13,150 / R$ 83 mil

Lembrando que os valores apresentados são brutos, necessitando descontar impostos e custos de logística, hospedagem e equipe dos tenistas.

