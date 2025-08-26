Saiba quanto as apostas movimentaram em 2025 no Brasil

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda (MF) divulgou, nesta terça-feira, dados sobre o quadro de apostas e registros do segmento no país. De acordo com o órgão, houve avanços na proteção de apostadores e da economia. O primeiro semestre teve registro de 17,7 milhões de brasileiros realizando apostas e exatas 15.463 páginas retiradas do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Este último número, mais especificamente desde outubro do ano passado.

- Este balanço tem uma importância fundamental para a regulação. São dados concretos relativos à atuação regulatória, tratando temas como fiscalização, controle, além dos primeiros números, que refletem a realidade, e não apenas estimativas. A partir daqui, o debate sobre o mercado de apostas de quota fixa no Brasil poderá se dar com elementos ainda mais sólidos, propiciando avançarmos com a regulação com base em evidências - avalia Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A receita bruta das empresas autorizadas foi de R$ 17,4 bilhões, valor representa o total de apostas menos os prêmios pagos. Ou seja, pode ser indicado como o gasto efetivo dos apostadores no período. E a média de gasto por apostador ativo foi de cerca de R$ 983 por semestre ou R$ 164 por mês. A arrecadação das empresas de apostas no mercado brasileiro foi de aproximadamente R$ 3,8 bilhões no primeiro semestre de 2025. Esse dado se refere aos valores arrecadados pela Receita. E o mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil tem 78 empresas autorizadas e monitoradas.

- O nosso objetivo é, a partir de agora, fazer divulgações periódicas da atuação da SPA e da evolução do mercado de apostas de quota fixa no Brasil, cumprindo o compromisso deste governo com a transparência e, sobretudo, prestando contas à sociedade acerca das responsabilidades do Estado e dos atores privados - afirmou o secretário Regis Dudena.

Perfil dos apostadores

Os dados divulgados informam também que, dos 17,7 milhões de brasileiros que realizaram apostas no primeiro semestre, 71% são homens. O Sistema Geral de Gestão de Apostas (Sigap) do Ministério da Fazenda recebe, diariamente, informações de todas as apostas realizadas pelas 76 empresas autorizadas a explorar apostas de quota fixa no país. Em relação às faixas etárias, a com mais apostadores é a de 31 a 40 anos: 27,8%. Os que têm de 18 a 25 anos são 22,4% e 22,2% têm de 25 a 30 anos.

