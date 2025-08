Quando o ingresso do futebol brasileiro ficou mais caro

Belém enfrenta um desafio importante antes da COP30, com a alta demanda hoteleira e baixa oferta, que influenciou na disparada dos preços das acomodações na cidade. Coincidentemente, a capital paraense viveu uma situação parecida, mas em relação ao futebol, quando sediou a Supercopa Rei de 2025, no começo do ano, e o preço do ingresso subiu consideravelmente.

Em campo, o Botafogo, atual campeão brasileiro, enfrentou o Flamengo, campeão da última edição da Copa do Brasil, em partida disputada no dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão, também em Belém.

Preço do ingresso variou entre R$ 180 e R$ 560

Fora de campo, os ingressos começavam entre R$ 180,00 e R$ 280,00, que foram os dois preços meia entrada na ocasião, dependendo dos setores dentro do estádio. Por outro lado, a inteira variou entre R$ 360,00 e 560,00. Ambos os valores são bem maiores do que valor do médio dos ingressos do futebol brasileiro que é de R$ 56,20.

No entanto, os altos preços não assustaram os torcedores das duas equipes, que compareceram em grande números no estádio Mangueirão. Segundo o Governo do Estado do Pará, a Supercopa Rei contou com a presença de mais de 49 mil torcedores que assistiram ao Clássico da Rivalidade.

Torcedores de Botafogo e Flamengo na entrada do Mangueirão na final da Supercopa do Brasil (Foto: Marcos Junior/AGIF)

Rubro-Negro leva a melhor e conquista o tri

Na ocasião, o Rubro-Negro levou a melhor ao vencer por 3 a 1 e garantir o tricampeonato da competição, além de se tornar o maior vencedor do torneio. Bruno Henrique marcou duas vezes no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo marcou o terceiro. Patrick de Paula descontou para o Alvinegro.