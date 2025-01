Cruzeiro vence com gols no fim e se aproxima de classificação na Copinha

O Cruzeiro venceu o Imperatriz por 2 a 0, no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, no interior de São Paulo. A partida foi válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. Os gols da Raposa foram marcados por Cauan Baptistella e Navarro.

continua após a publicidade

➡️Influenciador ganha chance no futebol profissional e vai disputar a Copinha

A partida foi truncada e o Cruzeiro teve dificuldades para sair com a vitória. Pressionado pelo empate na primeira rodada, contra o Real Brasília, a equipe mineira pressionou na maior parte do jogo, mas conseguiu marcar apenas no fim da partida.

Como foi o jogo?

A primeira finalização da partida foi do Cruzeiro. Aos 13 minutos, a zaga do Imperatriz afastou mal um cruzamento na área, Jhosefer arriscou de fora da área e a bola passou triscando a trave esquerda. O Imperatriz respondeu aos 23 minutos, com chute de Junior Xingu de fora da área que passou por cima do travessão.

continua após a publicidade

A Raposa dominou a posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu furar a defesa do Imperatriz. A primeira etapa terminou com o placar empatado sem gols.

O Cruzeiro retornou com o mesmo ímpeto ofensivo após o intervalo. Aos três minutos, Kaike Kenji cobrou falta de fora da área e obrigou Alex a fazer uma boa defesa. As principais jogadas da Raposa eram pelas laterais do campo.

continua após a publicidade

Luciano Diaz passou a promover mudanças no Cruzeiro visando melhorar a força ofensiva da equipe. Conforme o tempo foi passando, a Raposa passou a abusar das jogadas aéreas, facilmente defendidas pelo Imperatriz.

O gol da vitória saiu aos 39 minutos. Cauan Baptistella recebeu na intermediária, driblou o zagueiro, arriscou de fora da área e acertou o canto do gol defendido por Alex. Aos 45 minutos, o autor do gol serviu Navarro, dentro da área, que marcou e fechou o placar. A partida terminou 2 a 0 para o Cruzeiro.

Cruzeiro venceu o Imperatriz por 2 a 0 (Foto: @guilhermeveigafoto)

O que vem por aí?

O Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (8), quando enfrenta o São Carlos, às 17h (de Brasília), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. Na mesma data, o Imperatriz enfrenta o Real Brasília, às 14h45 (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

IMPERATRIZ 0 x 2 CRUZEIRO

2ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

🥅 Gols: Cauan Baptistella e Navarro (CRU)

🟨 Cartões amarelos: - Breno e Pedro Ivo (IMP); Janderson (CRU)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

IMPERATRIZ (Técnico: Jheimy Carvalho)

Alex; Pedro Ivo, Breno, Raylson e Xinayder; Orelha, Coxinha e Pedro; Junior Xingu, João Pedro (Gustavo Nobre) e Adrian Papel

CRUZEIRO (Técnico: Luciano Dias)

Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman, Jhosefer (Cauan Bapstitella), Akiles (Fernando) e Rhuan Gabriel (Rayan Lelis); Kaique Kenji e Gui Meira (Navarro)