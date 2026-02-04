A exposição interativa sobre Neymar na capital paulista chegou ao fim. Milhares de pessoas estiveram presentes na Mercado Livre Arena Pacaembu. Concebido de modo a fazer o público caminhar pelos principais momentos da carreira do jogador do Santos, o projeto vai, agora, para outras praças.

- O sucesso foi além do público geral. Mais de 50 influenciadores com uma partida no icônico gramado, ativações de marcas patrocinadoras com seus clientes, recebemos as Lendas e Sereias do Santos e ainda um encerramento assistindo a final da Copinha com convidados especiais. Cada dia tinha uma história a mais a ser contada, o que potencializou a experiência - destacou Felipe Giocondo, sócio da agência Plan.E e curador do evento.

A experiência gera recursos para o Instituto Projeto Neymar Jr e tem como parceira a NR Sports e o complexo do Pacaembu. O homenageado esteve presente no último dia, com amigos, com a esposa Bruna Biancardi e com a filha Mavie.

- Esse é um estádio pelo qual sempre tive um carinho especial. Para mim, foi diferente. Vivi aquele dia por completo e consegui lembrar de cada momento: antes do jogo, depois do jogo, depois do gol. Cada instante vivido ali foi inesquecível - afirmou o camisa 10 do Santos.

A experiência combina curadoria histórica e interatividade. Uma parte cronológica da vida do homenageado em campo e, a outra, imersiva, fazendo alusão a momentos da carreira de Neymar.

- Mais do que receber público, buscamos criar experiências que façam sentido para a cidade, para as famílias e para marcas que entendem o esporte como ferramenta de impacto. Só reforça essa vocação ter esse projeto nascido aqui e que agora, talvez, ganhe o Brasil e o mundo - acrescentou Thiago Savoldi, diretor executivo de negócios do local da exposição em São Paulo.

Altamiro Bezerra, diretor financeiro da NR Sports e do Instituto Projeto Neymar Jr, completou.

- Foi uma experiência que uniu entretenimento, propósito e transformação social - destacou.