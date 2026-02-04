Ronaldo investe no surf e se torna sócio de clube de ondas em São Paulo

Ronaldo Nazário é o novo sócio do Reserva Beach Club, clube de ondas que será construído em Alphaville, na Grande São Paulo. O empreendimento tem valor estimado em R$ 4,2 bilhões, previsão de inauguração inicial em dezembro de 2026 e marca a primeira participação direta do ex-jogador em um projeto do setor imobiliário.

— É um desafio muito interessante participar de um projeto tão maravilhoso quanto o Reserva Beach Club, que realmente pode mudar a história e deixar um legado na vida de milhares de famílias na região do Alphaville. Iremos oferecer muito além da experiência do surf e será uma imensidão de oportunidades — disse Ronaldo.

O Reserva Beach Club é liderado pela BR Soho, empresa com mais de 30 anos de atuação em Alphaville, e prevê um complexo voltado a lazer, esporte e experiências. O projeto ocupará uma área de 169 mil metros quadrados e deve receber milhares de associados. A entrega será feita por etapas: a piscina de ondas e as principais áreas de convivência até o fim de 2026, com conclusão total prevista para o final de 2027.

A entrada de Ronaldo amplia a atuação empresarial do ex-atacante, que vinha concentrando investimentos nos segmentos de esporte, mídia e entretenimento. Segundo a BR Soho, o ex-jogador também participa da concepção conceitual do empreendimento, que propõe um modelo de clube com foco em convivência social e experiências integradas.

— O Ronaldo sempre teve uma relação muito clara com projetos que deixam legado. Esse é um movimento que vai além de um investimento pontual e reflete a forma como ele enxerga o futuro do esporte e do lazer no país. Acreditamos muito nesta relação e a chegada dele vai ser um momento estratégico e de virada para nós — afirmou Maurício Gariglia, CEO da BR Soho.

Entre os principais equipamentos previstos está uma piscina de ondas com mais de 25 mil metros quadrados, capaz de gerar ondas de até 2,1 metros de altura e atender até 50 surfistas por hora. A tecnologia utilizada será o modelo WaveBender, da Surf Loch, ainda inédito no mundo. O espaço deve oferecer diferentes tipos de ondas, voltadas a iniciantes e praticantes experientes.

Apesar da piscina de ondas ser o principal atrativo, o projeto não é direcionado exclusivamente ao surfe. De acordo com os idealizadores, mais de 80% dos futuros associados não praticam o esporte, o que posiciona o Reserva Beach Club como um clube de lifestyle, com foco em convivência, bem-estar e atividades familiares.

Além da área de surfe, o clube contará com espaços esportivos, áreas gastronômicas e ambientes de socialização. A proposta é integrar lazer, esporte e descanso em um único espaço, com funcionamento voltado ao uso frequente dos associados.