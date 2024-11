Bortoleto se desvincula da McLaren e encaminha acordo com Audi na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto está próximo de fazer parte do mundo da Fórmula 1. Em meio às dúvidas sobre quem a Sauber vai escolher para ser titular em 2025, o brasileiro já está nas tratativas finais de um acordo com a Audi e já não terá em breve ligação com a McLaren, apurou o GRANDE PRÊMIO em Interlagos.

Toda a questão inicial da negociação de Bortoleto com a Audi passava inicialmente pela McLaren, com quem o piloto tem um contrato. Meses atrás, o GRANDE PRÊMIO revelou que as conversas entre as partes avançaram, mas que havia uma questão a ser resolvida: o tempo de acordo.

A Audi queria (e ainda quer) um contrato de quatro anos enquanto a McLaren aceitava liberar por apenas dois. A equipe papaia gostaria de ter, ao final de 2026, a possibilidade de escolher a dupla para 2027, considerando Bortoleto como a terceira opção entre Lando Norris e Oscar Piastri.

Enquanto isso, a Sauber parecia ter pressa em anunciar o companheiro de Nico Hülkenberg para o ano que vem. Alessandro Alunni Bravi, representante da equipe, prometeu uma decisão para o fim de setembro. O favorito Bortoleto viu-se momentaneamente de lado quando o nome de Valtteri Bottas ganhou força. O jornal suíço Blick e o site neerlandês RacingNews365 haviam garantido que o finlandês fora escolhido para ficar um ano mais na equipe. Esperava-se um anúncio rápido. Não veio. No fim de semana do GP dos Estados Unidos, o que apareceu foi uma atualização da data de definição, desta vez por Mattia Binotto, o CEO da Audi: meados de novembro.

(Foto: Miguel Schincariol / AFP)

A assessoria do piloto nega o acordo com a Sauber, a equipe de Bortoleto admite que existe o contato entre ambos.

- O Gabriel continua sob contrato com a McLaren, ele é piloto de desenvolvimento e de testes para a equipe. E a equipe dá todo suporte para ele na temporada da Fórmula 2, que ele está competindo, inclusive é o líder do campeonato, e ele está 100% focado na temporada dele para a Fórmula 2. Naturalmente, existem conversas acontecendo em busca de um prosseguimento da carreira dele, e naturalmente um líder da Fórmula 2 está buscando uma vaga na Fórmula 1, mas são conversas, não tem nada de concreto e não tem nenhum anúncio para ser feito agora nesse final de semana em São Paulo - afirmou a assessoria.

(Foto: Divulgação / McLaren)

Diante do impasse, Bottas começou a ciscar uma volta à Mercedes para ser piloto de testes da equipe, algo que voltou a colocar Bortoleto como preferência. Por fora, o nome de Franco Colapinto chegou a ser mencionado, mas o argentino ganhou força na Red Bull, sobretudo diante do claro interesse que até Christian Horner manifestou e do pedido feito nesta quinta-feira pelo piloto para que a Williams “deixasse ir a outro lugar”. Em 2025, a escuderia britânica terá Alexander Albon e Carlos Sainz.

De certa forma, é uma situação similar à da McLaren com Bortoleto: ao mesmo tempo que começou a já preparar uma renovação de acordo com Piastri, a equipe entendeu que, até mesmo contratualmente, não pode e nem teria por que segurar Gabriel sem ter como dar um lugar no grid e sem ter investido, de fato, na preparação de sua carreira. Assim, as portas foram abertas pela escuderia de Zak Brown para que a agência A14, de Fernando Alonso, faça sua parte e avance com a Audi.

(Foto: Divulgação/F2)

O acordo, então, está encaminhado. A dúvida, apenas, está no ano de entrada de Bortoleto na Fórmula 1: 2026 foi “garantido”, soube o GRANDE PRÊMIO, mas o ano que vem ainda não, possivelmente ou por pendências que Sauber e Audi ainda tenham a resolver nesta passagem de bastão de uma companhia à outra, ou até mesmo por uma avaliação do clã Bortoleto de não valeria tanto a pena entrar em uma Sauber de fundo de pelotão e passar um primeiro ano de agruras e sofrimentos. Não é esperado um anúncio neste fim de semana em Interlagos.

Nesta quinta-feira em Interlagos, Bortoleto ganhou um cabo eleitoral dos mais fortes. Max Verstappen elogiou o desempenho do brasileiro, atualmente líder da Fórmula 2, dizendo que Gabriel representa uma boa opção para as equipes, principalmente pela perspectiva da mudança de regulamento em 2026. Perguntado sobre a possível chegada do brasileiro ao grid da F1, o tricampeão foi direto. “Assim, eu já o teria contratado”, disse.

(Foto: McLaren)

“Especialmente pensando no futuro, 2026, jovens pilotos, grandes mudanças nas regras. É sempre bom se acostumar com a equipe por um ano, cometer erros aqui e ali, se integrar. Entender um pouco do carro. Você se sente muito mais preparado e confortável até 2026 chegar”, salientou.

Piastri também defendeu a presença de Bortoleto ao grid. “Ele tem feito um trabalho muito impressionante, vencendo a Fórmula 3 sendo novato no último ano e agora liderando a F2. Então, do meu ponto de vista, se está tendo esses tipos de resultados, merece estar na F1. E falo por experiência própria a dor que é não conseguir uma vaga”, declarou o australiano.

A Fórmula 1 segue neste fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário.