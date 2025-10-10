Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Espanha vai receber a Geórgia neste sábado, pela terceira rodada do Grupo E. Será o meio do caminho por uma vaga no Mundial do ano que vem, com os espanhóis três pontos à frente dos georgianos. Mas, em valor de mercado dos elencos, a diferença é maior.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

De acordo com o site especializado Transfermarkt, a Espanha tem elenco avaliado em € 936 milhões, enquanto o atual grupo de jogadores da Geórgia vale € 202,15 milhões. Uma diferença de 4,63 vezes, mesmo com os desfalques espanhóis de Lamine Yamal, Rodri e Huijsen, cortados por lesões.

Individualmente

Yamal, de 18 anos, é, simplesmente, o jogador de maior valor de mercado no planeta. Ele, sozinho, vale o mesmo de quase toda a seleção georgiana: € 200 milhões. Rodri é o 14º da lista: aos 29 anos, está avaliado em € 110 milhões. Já Huijsen, de 20 anos, é um dos zagueiros mais bem posicionados: ao valer € 70 milhões, ocupa a posição 49 na lista geral.

continua após a publicidade

Os atuais destaques de valor de mercado da partida são, do lado espanhol: Pedri, do Barcelona, que vale € 140 milhões aos 22 anos; Cubarsí, também do Barça, avaliado em € 80 milhões aos 18 anos; e Zubimendi, do Arsenal (ING), de 26 anos, cujo valor é € 60 milhões.

Na Geórgia, o jogador de maior avaliação é o atacante Kvaratskhelia, de 24 anos: € 90 milhões é quanto ele vale o jogador do Paris Saint-Germain (FRA). Em segundo lugar vem o goleiro Mamardashvili, Liverpool (ING), de 25 anos: € 30 milhões. O terceiro da lista é o centroavante Mikautadze, jogador do Villarreal (ESP) de 24 anos, que também está avaliado em € 30 milhões. E todos os outros do elenco valem menos de € 10 milhões.

continua após a publicidade

Discrepância ilustrada: mesmo desfalcada, a Espanha tem mais de dois times de jogadores cujo valor supera os € 10 milhões.