Ronaldinho fecha parceria com marca para linha de chinelos

Os famosos "rolês aleatórios" do ex-jogador Ronaldinho chegaram ao mercado de calçados. Duas vezes eleito o melhor jogador do mundo, o brasileiro firmou parceria com a Rider para uma linha própria de chinelos. O projeto foi anunciado nesta quarta-feira.

- O projeto Rider + R10 foi criado através da visão da conexão cultural genuína entre a Rider e o Ronaldinho, representados nos universos do lifestyle esportivo, música, moda, criatividade e irreverência - afirmou Alexandre Reis, gerente de marca e comunicação da Rider.

Ronaldinho tem um leque de parcerias, de diferentes nichos. Em campo, começou a carreira nos anos 1990, no Grêmio. Passou pelo Paris Saint-Germain, viveu auge no Barcelona e guiou o Atlético-MG ao primeiro título de Conmebol Libertadores do clube. E celebrou o novo acordo.

- É uma alegria imensa fazer parte dessa collab com a Rider. Desde pequeno, lembro das propagandas icônicas da marca com meus ídolos, e hoje estar aqui como parceiro é um orgulho - destacou, antes de concluir:

- Essa coleção tem tudo a ver comigo: traduz minha história, minha ginga e meu estilo de vida. A Rider sempre esteve ligada à cultura popular, assim como eu, e, por isso, acredito que essa parceria tem tudo para conquistar as ruas - finalizou.

Lendas

Ronaldinho participou, no final do último mês, de um amistoso de "lendas" do Brasil contra "lendas" da Itália. A equipe brasileira foi formada por ex-jogadores de diferentes gerações, como Diego Souza, Edílson, André Santos. Mas o gaúcho foi mesmo a grande estrela da partida.

Filho

Na semana passada, João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, assinou contrato com o Hull City. O atacante de 20 anos é o novo reforço do time da segunda divisão da Inglaterra. O atacante estava Burnley até a temporada passada.