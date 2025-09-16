River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, no Monumental, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. Potência em seus países, a dupla tem elenco valiosos e peças de renomes internacionais. O Lance! analisou e fez um levantamento com o valor total dos times que entrarão em campo às 21h30 (de Brasília). Saiba qual vale mais!

Comandado por Marcelo Gallardo, o time argentino entra em campo com o segundo elenco mais caro da Argentina. O River Plate tem um plantel avaliado em 86,9 milhões de euros (cerca de R$ 538 milhões). O único clube acima em valor é o Boca Juniors, rival do El Millonario, que soma 88,73 milhões de euros (aproximadamente R$ 554,6 milhões na atual cotação) em jogadores.

No entanto, adversário da noite, o Palmeiras entra em campo no Monumental com um elenco muito mais valioso que qualquer clube argentino. A equipe comandada por Abel Ferreira é avaliada em 212,15 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão), e é a mais cara da América do Sul.

Brasileirão x Campeonato Argentino

Atual campeã do mundo e classificada como primeiro lugar nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026, a Argentina vem sofrendo com o futebol de clubes. A última Libertadores vencida por um time do país foi em 2018, quando o River Plate venceu o Boca Juniors por 3 a 1, no Santiago Bernabéu.

Desde então, apenas clubes brasileiros venceram a competição, com Flamengo em 2019 e 2022, Palmeiras em 2020 e 2021, Fluminense em 2023 e Botafogo em 2024. O Brasil está, inclusive, a apenas um título brasileiro na competição de alcançar os argentinos. Atualmente, somam 24 títulos, enquanto os argentinos, 25.

Essa diferença também pode ser notada pelos números, especialmente no investimento das ligas. O valor de mercado da primeira divisão do Campeonato Argentino é de 968 milhões de euros, (cerca de R$ 6 bilhões). Já o valor de mercado da Série A do Campeonato Brasileiro é de 1,81 bilhão de euros, o que corresponde a aproximadamente R$ 11,3 bilhões.

Elenco do River Plate deixando o campo. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Confira os 5 times mais valorizados de cada liga:

Boca Juniors - € 88,7 milhões (R$ 554,6 milhões) River Plate - € 86,9 milhões (R$ 543,2 milhões) Racing Club - € 82 milhões (R$ 512,8 milhões) CA Independiente - € 56 milhões (R$ 350,2 milhões) Vélez Sarsfield - € 50,7 milhões (R$ 317,4 milhões)