Andrei Girotto atingiu neste domingo (14), a marca de 500 jogos como jogador profissional. O zagueiro brasileiro, com passagens por Palmeiras e Nantes, alcançou o número histórico na vitória do Al Taawoun por 3 a 2 sobre o Al Akhdoud, pela segunda rodada da Liga Saudita.

continua após a publicidade

Formado no Metropolitano, de Santa Catarina, Girotto iniciou a carreira em 2010 e logo seguiu para o América-MG. No clube mineiro, ganhou espaço até ser contratado pelo Palmeiras onde conquistou a Copa do Brasil em 2015. Após a passagem pelo futebol paulista, atuou no Kyoto Sanga, do Japão, e na Chapecoense antes de se transferir para a França.

No Nantes, o ex-Palmeiras viveu o período mais longo de sua carreira. Foram seis temporadas no clube francês, incluindo a conquista da Copa da França em 2022, sobre o Nice, em decisão no Stade de France diante de 80 mil torcedores. A trajetória na Europa consolidou seu nome antes da mudança para o futebol saudita.

continua após a publicidade

Desde 2023, Girotto defende o Al Taawoun onde já disputou uma semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. Agora em sua terceira temporada, trabalha para repetir bons desempenhos sob o comando de Roberto Chamusca. “A estreia pelo Metropolitano fica para sempre na memória. Também os títulos: a Copa do Brasil pelo Palmeiras e a Copa da França pelo Nantes marcaram a minha carreira”, disse após a partida que marcou a 500ª atuação.

Com 14 anos de carreira, Girotto soma títulos e experiências em diferentes continentes. Aos 32 anos, segue como referência defensiva do Al Taawoun e mira novas metas na temporada. O próximo compromisso da equipe será na quinta-feira (18), em casa, contra o Al-Etrifaq, quinto colocado da Liga Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional