CEO da WTA deseja manutenção no Finals; entenda o contexto

A CEO da WTA, Portia Archer, afirmou que a entidade tem interesse em estender o acordo para sediar o Finals da WTA na Arábia Saudita. O torneio passou a ser realizado em Riad a partir de um contrato inicial de três anos, cuja edição mais recente, encerrada no último sábado, teve título para Elena Rybakina. E foi o segundo ano seguido dos três acordados para serem disputados no país.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo Archer, a continuidade do Finals no país asiático é interessante por fatores como o envolvimento crescente do público local com o tênis feminino. Além disso, a estrutura entregue pelo país e, naturalmente, o compromisso financeiro com o torneio.

- Nós assinamos um termo de três anos; na verdade, gostaríamos de estar aqui por ainda mais tempo do que estivemos ou do que concordamos em estar - destacou Archer ao The Athletic.

continua após a publicidade

A presença da Arábia Saudita no tênis tem crescido com aportes do Fundo de Investimento Público (PIF). Ao mesmo tempo, o país optou por encerrar antecipadamente o acordo para sediar o Finals Next Gen da ATP, originalmente previstas até 2027. A associação abriu um processo para escolher uma nova sede a partir de 2026.

- O Finals Next Gen da ATP são onde o futuro do tênis ganha forma - resumiu o presidente da entidade, Andrea Gaudenzi.

Luisa Stefani faz história e quase iguala feito de Guga no WTA Finals

A brasileira Luisa Stefani perdeu a final das duplas no WTA Finals, neste sábado (08), na Arábia Saudita. Ao lado de Timea Babos, a tenista perdeu por 2 sets a 0 para as belgas Veronika Kudermetova e Elise Mertens. Esta foi a primeira vez que uma brasileira chegou à decisão do Finals.

continua após a publicidade

Stefani chegou muito perto de igualar o feito de Gustavo Kuerten, o Guga, que venceu o finals disputado em Lisboa, em 2000. Ele é até hoje o único brasileiro a conseguir levantar o troféu.