Grêmio entra na briga para contratar Mayke, lateral do Palmeiras

O Palmeiras ainda não renovou o contrato do lateral-direito Mayke, com quem tem vínculo até dezembro, e vê o interesse de outros clubes do Brasil pelo camisa 12. Quem demonstrou vontade em contar com o jogador, dessa vez, foi o Grêmio, mas que ainda não formalizou a proposta ao clube paulista, segundo apurou a reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Mayke tem o Palmeiras como plano A, mas não descarta uma mudança, pois tem interesse em uma maior minutagem em campo. No time de Abel Ferreira, com quem tem uma ótima relação, o lateral vê a concorrência crescer principalmente com Giay, que vem com boas atuações. Além do argentino, Marcos Rocha é outra opção do elenco.

Apesar de ainda não ter negociado a permanência de Mayke, a diretoria alviverde trabalha nos bastidores por uma extensão do vínculo com o atleta de 32 anos. Assim como em outras oportunidades, a tendência é que o clube ofereça um ano adicional no processo de renovação, estendendo o contrato até o fim de 2026.

continua após a publicidade

Além do time gaúcho, o Santos também tem interessae na contratação do lateral. No entanto, o presidente Marcelo Teixeira evitou citar nomes e se esquivou ao falar sobre o desejo de contratar o jogador do rival alviverde, embora tenha deixado claro que a diretoria segue aberta a novas negociações.

Mayke no Palmeiras

Vale lembrar que Mayke está na reta final de contrato e já pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe, seja do futebol brasileiro ou do exterior. No Palmeiras desde 2017, o lateral se consolidou como um dos líderes do elenco. Ao todo, ele conquistou 12 títulos com a camisa alviverde, incluindo duas Libertadores, e soma oito gols e 25 assistências em 319 partidas disputadas.

continua após a publicidade

As lesões sofridas nas últimas temporadas, principalmente de origem muscular, atrapalharam a manutenção de Mayke entre os titulares. Em 2024, o jogador disputou apenas 40 partidas, a maioria delas saindo do banco de reservas, e viu Giay assumir a titularidade da posição após o Campeonato Paulista.