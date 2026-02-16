Time da Kings League Brasil anuncia Falcão como novo presidente

O time da Kings League Brasil Nyvelados anunciou o ex-jogador de futsal Falcão como novo presidente. Lenda da modalidade, ele passa a integrar a gestão do projeto ao lado de Nyvi Estephan e Daniel Trajano. A ideia é que o novo integrante atue no lado esportivo e na representação da marca.

Do ponto de vista comercial, a presença do ex-jogador tende a ampliar as possibilidades de captação de patrocínios e ativações. Após encerrar a carreira nas quadras, em 2018, Falcão manteve atuação frequente em campanhas publicitárias. O próprio Lance! publicou, semana passada, o recente acordo de patrocínio. Reveja abaixo.

Marca alemã

A Adidas anunciou uma parceria com Falcão, ex-jogador e principal nome da história do futsal brasileiro, para ser novo embaixador. O acordo marca a entrada do atleta no time de parceiros da fornecedora de material esportivo. O anúncio foi feito por meio de uma publicação conjunta entre a companhia alemã com a lenda da modalidade no Instagram. No texto divulgado, a ação está vinculada ao modelo de chuteira F50, relançado recentemente.

- O Rei do Futsal tá querendo jogo! Falcão entra pro time das três listras, pronto para abraçar o caos de F50 - diz o texto.

O próprio ex-jogador comentou na publicação.

- Cheguei, e estou muito feliz - resumiu o ex-jogador, que se aposentou em 2018.

Sam Handy, diretor criativo da empresa alemã, também celebrou o acordo.

- Uma coisa que vemos muito no Brasil, como também o espetáculo e a emoção do jogo, nós também vemos o futsal crescendo no país. Então, vamos lançar um produto muito específico, criado mão a mão com o Falcão. Ele é um ícone do futsal brasileiro, onde nós estamos construindo um produto brilhante em todos os aspectos do jogo - afirmou Handy.