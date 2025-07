Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 23/07/2025

Nesta quarta-feira (23), às 21h30min, o Grêmio recebe o Alianza Lima-PER, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Após perder a partida de ida por 2 a 0, em Lima, no Peru, o Tricolor Gaúcho precisa vencer por pelo menos três gols de diferença, no tempo normal, para avançar às quartas de final. Vitória gremista por dois gols leva a disputa para os pênaltis.

Provável escalação

Após o empate em 1 a 1 com o Vasco da Gama, no último sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes prometeu um time mais ofensivo para enfrentar o Alianza Lima-PER. Com isso, Cristaldo deve voltar à equipe titular no lugar de Edenilson. Também no meio-campo, há dúvida entre Alex Santana e Villasanti. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana (Villasanti); Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

Cristaldo pode voltar ao time titular do Grêmio contra o Alianza Lima. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio seguem os laterais direitos João Pedro e João Lucas, o zagueiro Rodrigo Ely, o volante Cuéllar e os meias Nathan e Monsalve.

Mercado da Bola

O Grêmio tem negociações com pelo menos três jogadores. São eles o lateral direito Mayke, do Palmeiras, o zagueiro paraguaio Balbuena, ex-Corinthians, atualmente no Dinamo Moscou, da Rússia, e o centroavante Carlos Vinícius, livre no mercado após término de contrato com o Fulham, da Inglaterra.

Categorias de base

O time sub-20 do Grêmio decide seu futuro no Campeonato Brasileiro da categoria a partir das 15h desta quarta-feira (23), quando enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro-RJ. Se não vencer, e o Internacional superar o Santos, no mesmo horário, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o Tricolor Gaúcho será rebaixado.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

